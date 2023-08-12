Наводнение в Приморье: в Уссурийске прорвало дамбу

В городе Уссурийск Приморского края в ночь на субботу прорвало дамбу, созданную для сдерживания паводка, сообщают российские СМИ. Из-за сильных дождей в Приморье уровень воды в местных реках достиг рекордного уровня, идет эвакуация жителей.

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По данным местных властей, в одном из районов города подтопило три многоквартирных дома, и оттуда эвакуируют жителей в пункты временного размещения.

В связи с паводком в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В местных телеграм-каналах и СМИ жители делятся фотографиями и видео залитых территорий.

На Приморский край 9 августа обрушился тайфун "Ханун". Из-за сильных дождей уровень воды в местных реках достиг рекордного уровня, и залитыми оказались множество населенных пунктов.

Прокуратура Приморского края сообщила накануне, что в Хорольском муниципальном округе в результате стихийного бедствия погибли два брата 10 и 12 лет, игравшие у обочины дороги.

По данным МЧС Приморского края на утро субботы, в 17 муниципальных образованиях оставались подтопленными 543 жилых дома, 1393 приусадебных участка, 40 участков автодорог. Транспортного сообщения не было с 31 населенным пунктом. Режим ЧС действует в 15 муниципалитетах, в пунктах временного размещения по всему региону находятся 612 человек, утверждает правительство Приморского края.

В регионе работают около 200 спасателей.