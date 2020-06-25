Наводнение в Западной Украине: ученые видят главную причину в изменении климата

Наводнение вКарпатах грозит войти в историю Украины наравне с разрушительными паводками 1998 и 2008 годов.

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В Ивано-Франковской области погибли три человека. В этой же области частично затопленными оказались более 200 населенных пунктов, 29 из них отрезаны от внешнего мира.

К борьбе со стихией власти привлекли свыше полутора тысяч полицейских, спасателей и нацгвардейцев.

В старинном высокогорном селе Криворовня разрушен мост через реку Черный Черемош.

В Ивано-Франковском районе пострадали до 5 тыс. домов и построек, эвакуированы 800 человек, в их числе пациенты затопленной районной больницы города Галич. В этой больнице лечились и пациенты с Covid-19.

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, от наводнения пострадали 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов. В Галиче перекрыто движение на автомобильном мосту через Днестр.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ситуация критическая. "Фактически, затопление превышает масштаб 2008 года", — сказал он.

В пострадавшие регионы организована доставка гуманитарных грузов, в частности, воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов.

Вместе с тем эксперты и экологи задаются вопросом, не стала ли основной причиной столь разрушительного наводнения деятельность лесных хозяйств и нелегальный промысел древесины.

По мнению ведущего научного сотрудника Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Оксаны Марискевич, лес — это один из факторов паводка, но не основной.

"Наводнение никто не мог отменить, но его последствия могли бы быть намного меньше. Например, если бы хотя бы частично выполнили государственные программы противопаводковой защиты бассейнов рек, принятые после предыдущих крупных паводков, таких как в 2008 году", — сказала она в интервью Украинской службе Би-би-си.

"Катастрофические паводки, как правило, вызваны рядом факторов, и говорить, что причиной является лишь состояние лесного хозяйства, нельзя", — полагает Анатолий Павелко, эколог организации "Дунай-Карпатская программа".

Первый фактор, по его словам, — это климатические изменения.

"Три последних года были очень засушливые. Далее в этом году была маловодная зима и начало весны. А потом случилось так, что за несколько дней в Карпатах выпадает месячная норма осадков", — сказал он в интервью Украинской службе.

С ним согласен и Юрий Дебринюк, профессор кафедры лесных культур и лесной селекции Национального лесотехнического университета.

"Главная причина — огромное количество осадков в течение очень короткого времени, — говорит он. — Сейчас распределение осадков во времени резко изменилось — фактически годовая сумма осадков может выпасть в июне, а дальше имеем засуху. В последние годы наводнений не было, потому что не было много осадков. Но вот вода вылилась за две недели — получили наводнение".