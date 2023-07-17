Наводнения и оползни в Южной Корее: более 40 погибших

В Южной Корее по меньшей мере 40 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями и штормовой погодой.

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В центральной провинции Северный Чхунчхон в затопленном водой автомобильном туннеле погибло по меньшей мере 13 человек. Там продолжаются спасательные работы, и число жертв может увеличиться.

В связи со стихийным бедствием президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал пересмотреть практику действий в случае чрезвычайных ситуаций, чтобы быть готовыми к повторению природных катастроф, которые, как считается, будут происходить все чаще из-за климатических изменений.

В понедельник спасатели и аквалангисты продолжили работу в туннеле протяженностью 685 метров в городе Чхонджу, который стал смертельной ловушкой, когда туда хлынула вода, прорвавшая берега протекающей поблизости реки.

Фото: Getty Images

В туннеле было затоплено не менее 15 машин, в том числе автобус. Спасти удалось 9 человек, еще 13 погибли, но остаются и пропавшие без вести, родственники которых ожидают вестей в ближайшей больнице.

"Я уже ни на что не надеюсь, но и уйти не могу, — признался журналистам один из родителей человека, который пока числится пропавшим. — У меня сердце разрывается, когда я думаю о том, как ужасно пришлось моему сыну в ледяной воде".

Наибольшее число жертв — по меньшей мере 19 человек — было зарегистрировано в горном районе Северный Кенсан, где оползни снесли целые дома.

В субботу утром вода стала переливаться через дамбу в Северном Чхунчхоне, и из опасной зоны было эвакуировано более 6 тыс. человек. Многие деревни и дороги, находившиеся вниз по течению, были затоплены, жители оказались отрезанными от внешнего мира.

По словам местного жителя Сон Ду Хо, когда в ночь с субботы на воскресенье до них с женой наконец добрались спасатели, воды было уже по пояс.

"Я бы вам соврал, если бы сказал, что мне не было страшно при виде прибывающей воды. Я вполне мог там погибнуть", — признался в интервью "Би-би-си" 87-летний Сон Ду Хо.

Он говорит, что живет в этой деревне уже 40 лет и давно привык к сезону дождей, который продолжается с июня по август, но ничего подобного еще не видел. Сон опасается, что ему уже не под силу будет починить все, что разрушено наводнением.

Фото: BBC News

Его соседка Хан Чан Ли складывает в мешки еду из затопленного холодильника — на такой жаре без охлаждения быстро портятся даже консервы.

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Она переехала в эту деревню всего пару недель назад, и еще не успела распаковать все коробки. Теперь, после наводнения и потоков грязи их содержимое отправляется прямиком на помойку. Она тоже потрясена случившимся.

"Мне 74 года, и я в жизни своей не видела таких катастроф, — говорит Хан Чан Ли. — Даже не могу сказать, что я ощущаю. Пожалуй — ничего. Наверное, мне повезло, что я не погибла".

Фото: BBC News

Сезон летних муссонов в этом году побил в Корее все рекорды по количеству выпавших осадков, вызвав многочисленные наводнения, оползни и обрывы электросетей.

За одну только субботу в Южной Корее выпало 300 мм осадков (годовая норма составляет от 1000 до 1800 мм). Более того, в среду вновь ожидаются сильнейшие ливни.

В результате президент Южной Кореи в понедельник пообещал полностью пересмотреть практику спасательных работ с учетом выявленных недостатков.

"Стихийные бедствия наподобие нынешнего в будущем станут обычными, и мы обязаны признать, что климатические изменения происходят, и нам нужно с этим что-то делать", — заявил Юн Сок Ёль, добавив, что ошибки в организации спасательных работ в районах, подверженных риску наводнения, привели к многочисленным жертвам, которых можно и нужно было избежать.

"Я не видел ничего подобного в своей жизни", — заявил он журналистам после посещения наиболее пострадавшей провинции Северный Чхунчхон.

Фото: Getty Images

Он также распорядился направить в зону бедствия военных для помощи в разборе завалов и пообещал предоставить пострадавшим государственную поддержку.

Наводнения зависят от целого ряда факторов, однако большинство ученых сходится во мнении, что в последнее время они участились и стали более разрушительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека, и в первую очередь — использования ископаемых видов топлива, которое способствует глобальному потеплению.

В прошлом году в Южной Корее также были разрушительные наводнения, жертвами которых стало более 10 человек, причем несколько погибших было в столице Сеуле — они жили в полуподвальном помещении наподобие того, что показали в южнокорейском фильме "Паразиты", получившем "Оскара". После этого власти корейской столицы запретили строительство таких квартир.