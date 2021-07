Наводнения в Западной Европе: не менее 120 погибших, больше тысячи пропавших

Сильнейшие наводнения в Западной Германии и Бельгии привели к гибели не менее 120 человек. Более тысячи человек пропали без вести. Полиция заявляет, что во многих регионах царит хаос и точное число жертв пока назвать почти невозможно.

Больше всего пострадали немецкие земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, сильные разрушения и в Бельгии и Нидерландах. Лишь в Германии, по сведениям телеканала ARD, погибло более 100 человек.

В Бельгии, по сообщениям местных властей, погибли по меньшей мере 23 человека. Пострадали также Люксембург, Нидерланды и Швейцария. Уровень воды поднялся также в некоторых реках Франции.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ожидается, что общее количество погибших значительно возрастет.

В пятницу 16 июля в регионе ожидается еще больше проливных дождей.

Села затоплены водой, завалены деревьями, машины плавают по дорогам, а улицы превратились в бурлящие реки. Это одно из крупнейших наводнений на памяти местных жителей.

Многие из пострадавших забрались на крыши своих домов и ждут спасения. Около 3500 человек размещены в нескольких медицинских учреждениях, говорится на сайте районной администрации. По заявлению властей, в районе бедствия сейчас не работает мобильная связь, из-за чего стало невозможно связаться со многими людьми.

На месте происшествия находятся около 15 тысяч спасателей, военных, полицейских и сотрудников аварийно-спасательных служб.

Во многих районах Западной Германии за последние 24 часа выпало рекордное количество осадков и реки вышли из берегов. Почти 150 тысяч домов остались без электричества. Деревня Шульд с населением 700 человек почти полностью разрушена.

Транспортное сообщение в стране нарушено. Чиновники предупреждают, что ситуация по-прежнему опасна.

Наиболее пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Канцлер германии Ангела Меркель, которая сейчас находится с визитом в столице США, назвала происходящее в Германии катастрофой.

"Здесь, в Вашингтоне, в эти часы, мысленно я рядом с жителями затопленных районов земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Я хочу выразить вам свою поддержку и солидарность. Мои европейские коллеги прислали мне множество сообщений о том, что там происходит. Они тоже выражают солидарность с Германией и предлагают нам помощь", — сказала она.

Полиция открыла горячую линию для людей, которые могут сообщить о пропаже близких, а жителей попросили присылать видео и фотографии, которые могли бы помочь им в поисках.

Спасатели на вертолетах пытаются вытащить отчаявшихся людей с улиц и крыш. Власти земель призывают людей по возможности оставаться на верхних этажах или забираться на крыши домов.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет во время своего визита в сильно пострадавший район, заявил, что экстремальные погодные условия вызвало глобальное потепление.

"Мы будем сталкиваться с такими вещами снова и снова, а это означает, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата… потому что изменение климата не ограничивается одним государством", — сказал он. По данным экспертов, изменение климата приведет к более частым погодным катаклизмам.



В соседней с Германией Бельгии также несколько дней шел проливной дождь, из-за которого реки в регионе Валлония вышли из берегов. К вечеру четверга улицы нескольких бельгийских городов затопило.

Особенно пострадали провинции Льеж и Намюр: курортный город Спа был полностью покрыт водой. В городе Шофонтен почти 1800 человек были вынуждены эвакуироваться.

"Мы редко сталкивались с такими сильными наводнениями. Последний раз такое случалось в 1998 году", — сказал радио RTL мэр города Даниэль Баклен.

В коммуне Пепенстер в Льеже узкие улочки превратились в быстрые реки, передает наш корреспондент. Сильное течение мешает эвакуации жителей. Эвакуация также объявлена в административном центре провинции, городе Льеж.

В валлонском городе Вервье похожая ситуация — поток подхватывает автомобили и уносит их вниз по улицам. Власти Вервье ввели комендантский час из-за сообщений о мародерстве.

