Назначенные Россией "власти" оккупированной части Харьковской области призвали жителей эвакуироваться
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Назначенная Россией "администрация" аннексированной части Харьковской области призвала жителей "на время" покинуть регион "до установления благоприятных для жизни условий". Об этом пишет Meduza.

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В сообщении "властей" говорится, что такая рекомендация дается "в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения".

В случае эвакуации местным жителям пообещали оказать "всю необходимую помощь и поддержку в последующем обустройстве".

В марте 2023 года назначенный Россией "глава" оккупированной части Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что под контролем российских военных находится 29 населенных пунктов области, где проживают около трех тысяч человек.

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