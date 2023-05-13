Назначенные Россией "власти" оккупированной части Харьковской области призвали жителей эвакуироваться

Назначенная Россией "администрация" аннексированной части Харьковской области призвала жителей "на время" покинуть регион "до установления благоприятных для жизни условий". Об этом пишет Meduza.

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В сообщении "властей" говорится, что такая рекомендация дается "в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения".

В случае эвакуации местным жителям пообещали оказать "всю необходимую помощь и поддержку в последующем обустройстве".

В марте 2023 года назначенный Россией "глава" оккупированной части Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что под контролем российских военных находится 29 населенных пунктов области, где проживают около трех тысяч человек.