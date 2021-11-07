Названа сумма ущерба от разрушительного наводнения в Германии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Сумма ущерба от разрушительного наводнения, обрушившегося на запад Германии в июле 2021 года, составляет рекордные 29,2 млрд евро. Как пишут газеты медиагруппы Funke в воскресенье, 7 ноября, именно такое число значилось в направленной в Еврокомиссию заявке правительства ФРГ на получение финансовой помощи из фонда солидарности ЕС для ликвидациюипоследствий природных катастроф.

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Эта сумма в несколько раз больше, чем ущерб от наводнений, случавшихся в Германии в 2002 и 2013 годах, указывают журналисты. Более половины всех убытков, причиненных стихией в 2021 году, приходятся на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, 40 процентов — на землю Северный Рейн — Вестфалия. Оставшаяся сумма необходима для компенсации разрушений в Баварии и Саксонии.

Кто претендует на помощь из фонда солидарности ЕС

Наряду с Германией, за помощью из фонда солидарности ЕС обратились Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Австрия. Все эти заявки теперь предстоит проверить Еврокомиссии. При этом, судя по всему, общий объем убытков во много раз превосходит объем фонда. До сих пор в нем содержалось ежегодно 1,3 млрд евро, причем часть этой суммы предназначалась для экстренных выплат третьим странам.

Только Германия, учитывая текущую оценку ущерба, могла бы претендовать на 1,5 млрд евро. Между тем, по данным агентства dpa, из свободных средств в этом году в фонде имеются лишь 40,7 млн евро. Остальные деньги уже были потрачены.

Из-за ливней, вызванных циклоном "Бернд" в Европе в середине июля, многие реки, в первую очередь в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне — Вестфалии, вышли из берегов. В результате наводнения в земле Рейнланд-Пфальц погибли 133 человека, а в земле Северный Рейн — Вестфалия — 48 человек.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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