Названа точная дата обмена "всех на всех" пленных между Киевом и Донбассом

Киев и самопровозглашенные народные республики Донбасса — ДНР и ЛНР согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» - 29 декабря, сообщил newsru.com со ссылкой на «Коммерсант», чья информация опирается на «два источника, знающие о содержании переговоров».

Тотальный обмен пленными давно обсуждался сторонами конфликта, а после Парижского саммита в «нормандском формате», процесс стремительно пошел вперед. Сначала была информация, что Киев и непризнанные республики договорились все сделать до Нового года, потом представители ДНР ее опровергли — по их заверениям, украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку (прекращение уголовного преследования) подлежащих обмену лиц. Стороны условились продолжить переговоры в режиме видеоконференции, которая состоялась 23 декабря. По ее итогам было объявлено о достижении договоренности на этот год. Точная дата обмена не называлась. Теперь она есть.

По информации «Коммерсанта», дата уже не обсуждается, но осталось завершить одну процедуру — уточнить, добровольно ли отказались от участия в списках 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать непризнанным республикам. Точное количество участников большого обмена не называется. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинской стороне передадут 72 человека, а газета РБК сообщала, что украинская сторона готова передать непризнанным республикам 250 человек в обмен на 100 своих.

В последний раз стороны передавали друг другу задержанных и осужденных лиц в декабре 2017 года. Тогда Киев передал властям непризнанных ДНР и ЛНР 237 человек и получил назад 74. Это был самый большой обмен с начала боевых действий в Донбассе.