Не менее трех человек погибли во время экскурсии по московским коллекторам. Накануне в городе шел ливень

В воскресенье туристическая группа, отправившаяся на экскурсию по подземным коммуникациям российской столицы, перестала выходить на связь, когда Москву накрыл сильнейший дождь. Сегодня спасатели наши тела трех из них, пишут Telegram-каналы Baza и 112.

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Как сообщают Telegram-каналы, найдены тела юноши и двух девушек. Возможно, один из погибших не был участником туристической группы.

По данным Baza, всего на экскурсию были записаны 24 человека. Отмечается, что достоверно неизвестно, сколько из них в итоге спустились под землю вместе с гидом. РИА "Новости" со ссылкой на источники пишет, что группа состояла из 8 человек.

На сайте, где можно было заказать экскурсию по коллекторам, подчеркивается что мероприятие не проводят во время дождя. Судя по всему, это правило было нарушено по пока не установленными причинам. Стоимость подобной экскурсии — около 90 евро.

Накануне над Москвой прошел ливень, власти объявили об "оранжевом" уровне опасности. Были затоплены торговые центры, недавно открытая станция метро и концертный зал. По оценкам синоптиков, за сутки в российской столице выпала примерно треть месячной нормы осадков.