"Не надо путать Евросоюз с Европой". Лавров заявил о разрушении ЕС всех механизмов сотрудничества

Россия не уйдет из Европы, но отношения развивать будет не с Брюсселем, а с отдельными странами Евросоюза, так как все механизмы сотрудничества с ЕС разрушены, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прояснил свое высказывание о возможном разрыве отношений Москвы и Евросоюза. "Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", — сказал Лавров в понедельник, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто (трансляция велась на сайте МИД). Отношения же с Европейским союзом как организацией были разрушены еще в 2014 году, по инициативе Брюсселя, сказал Лавров.

"В принципе любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку известно, что разрыв давно происходит, отношения последовательно разрывает Европейский союз. Таким своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот и Евросоюз показал по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, что была достигнута властью и оппозицией", — напомнил министр давнюю претензию российской стороны к партнерам из ЕС.

"Именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", — заявил Лавров. После этого "ЕС разрушил все без исключения механизмы", сказал министр. В частности, были заморожены регулярные саммиты на высшем уровне, встречи членов российского правительства с еврокомиссарами и председателем Еврокомиссии, более 20 секторальных диалогов, ежегодные встречи российского министра иностранных дел с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам. "Все это разрушено, и не нами", — резюмировал Лавров. Сохранились только спорадические контакты, среди которых обсуждение международных вопросов, например, ситуации в Сирии или вокруг иранской ядерной программы, или поставок российских углеводородов. В этих условиях Москва обязана быть готовой к любому развитию отношений, а выбор вектора развития за Европейским союзом, сказал Лавров.

Финский министр не оставил слова коллеги без комментария. Он заметил, что в 2014 году Евросоюз поддержал народ Украины в его стремлении к демократии и верховенству закона. "Поводом для санкций послужила аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украине", — заявил он позицию 27 стран ЕС. Тяжело было воспринято Брюсселем и решение российской стороны выслать трех дипломатов стран — членов ЕС во время визита высокого представителя ЕС по иностранных делам Жозепа Борреля (он прошел с 4 по 6 февраля).

Напомнил Хаависто и о сохраняющихся связях между Россией и ЕС: Евросоюз является крупнейшим торгово экономическим партнером России, тысячи российских студентов учатся в университетах на территории Евросоюза,.европейские предприятия и компании трудоустраивают тысячи российских граждан. "Поэтому я считаю очень важным, чтобы мы нашли решения, которые бы обеспечивали диалог и обмен мнениями", — сказал Хаависто.

Российский министр в ответ на это заметил, что развитие связей происходит независимо от отношения ЕС, а "происходящие от случая к случаю встречи еще не обязательно означают отношения". Гражданам, убежден российский министр, нужны не оценки, а экономические отношения.

Дискуссия об отношениях России и Европейского союза активизировалась во время визита в Москву представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. С тех пор российский министр не раз говорил о кризисе в отношениях. 22 февраля в Брюсселе главы МИД 27 стран ЕС обсудят отношения с Россией, в марте состоится дискуссия глав государств на эту же тему.