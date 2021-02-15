"Не надо путать Евросоюз с Европой". Лавров заявил о разрушении ЕС всех механизмов сотрудничества
Foto: AP/Scanpix/LETA

Россия не уйдет из Европы, но отношения развивать будет не с Брюсселем, а с отдельными странами Евросоюза, так как все механизмы сотрудничества с ЕС разрушены, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прояснил свое высказывание о возможном разрыве отношений Москвы и Евросоюза. "Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", — сказал Лавров в понедельник, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто (трансляция велась на сайте МИД). Отношения же с Европейским союзом как организацией были разрушены еще в 2014 году, по инициативе Брюсселя, сказал Лавров.

"В принципе любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку известно, что разрыв давно происходит, отношения последовательно разрывает Европейский союз. Таким своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот и Евросоюз показал по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, что была достигнута властью и оппозицией", — напомнил министр давнюю претензию российской стороны к партнерам из ЕС.

"Именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", — заявил Лавров. После этого "ЕС разрушил все без исключения механизмы", сказал министр. В частности, были заморожены регулярные саммиты на высшем уровне, встречи членов российского правительства с еврокомиссарами и председателем Еврокомиссии, более 20 секторальных диалогов, ежегодные встречи российского министра иностранных дел с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам. "Все это разрушено, и не нами", — резюмировал Лавров. Сохранились только спорадические контакты, среди которых обсуждение международных вопросов, например, ситуации в Сирии или вокруг иранской ядерной программы, или поставок российских углеводородов. В этих условиях Москва обязана быть готовой к любому развитию отношений, а выбор вектора развития за Европейским союзом, сказал Лавров.

Финский министр не оставил слова коллеги без комментария. Он заметил, что в 2014 году Евросоюз поддержал народ Украины в его стремлении к демократии и верховенству закона. "Поводом для санкций послужила аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украине", — заявил он позицию 27 стран ЕС. Тяжело было воспринято Брюсселем и решение российской стороны выслать трех дипломатов стран — членов ЕС во время визита высокого представителя ЕС по иностранных делам Жозепа Борреля (он прошел с 4 по 6 февраля).

Напомнил Хаависто и о сохраняющихся связях между Россией и ЕС: Евросоюз является крупнейшим торгово экономическим партнером России, тысячи российских студентов учатся в университетах на территории Евросоюза,.европейские предприятия и компании трудоустраивают тысячи российских граждан. "Поэтому я считаю очень важным, чтобы мы нашли решения, которые бы обеспечивали диалог и обмен мнениями", — сказал Хаависто.

Российский министр в ответ на это заметил, что развитие связей происходит независимо от отношения ЕС, а "происходящие от случая к случаю встречи еще не обязательно означают отношения". Гражданам, убежден российский министр, нужны не оценки, а экономические отношения.

Дискуссия об отношениях России и Европейского союза активизировалась во время визита в Москву представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. С тех пор российский министр не раз говорил о кризисе в отношениях. 22 февраля в Брюсселе главы МИД 27 стран ЕС обсудят отношения с Россией, в марте состоится дискуссия глав государств на эту же тему.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

16

Source

Tags

Лавров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Объявления

Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
87 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
26 100€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
78 369€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
41 200€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
79 502€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
109 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
90 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
127 075€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 700€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€