Не пить, не курить, не материться. В России появится кодекс служебного поведения полицейских

Согласно задумке авторов кодекса этики полицейских РФ, он должен способствовать формированию у сотрудников органов "нравственной мотивации к добросовестному выполнению обязанностей".

Министерство внутренних дел России занимается разработкой кодекса этики и служебного поведения для сотрудников полиции. Проект этого документа в понедельник, 27 апреля, был опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Кодекс должен способствовать формированию у полицейских "нравственной мотивации к добросовестному выполнению служебных обязанностей", а также "укреплению в обществе авторитета органов внутренних дел Российской Федерации, повышению доверия к ним у граждан" и поддержанию на должном уровне "законности среди личного состава", сказано в документе.

Кроме прочего, кодекс поведения предписывает полицейским вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, вызывая доверие и уважение граждан к органам внутренних дел и "готовность оказывать им содействие", уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, не участвовать в азартных играх (по крайней мере, на людях), не употреблять наркотики, воздерживаться от нецензурной брани, не выпивать перед работой и на службе, не курить в запрещенных местах, а также "служить примером высокого уровня правосознания и законопослушности".

Как должны себя вести полицейские во время допросов и обысков

При проведении допроса сотрудники полиции должны сохранять спокойствие, проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю и уважение к личности допрашиваемого, говорится в документе.

При проведении осмотра или обыска полицейским нельзя допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам, имеющим ценность для граждан.

К любым действиям, представляющим собой жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, причиняющим физическую боль или нравственные страдания, сотрудникам полиции надлежит "относиться нетерпимо", указано в проекте кодекса.

Кроме этого, сотрудникам российской полиции следует соблюдать скромность и чувство меры при оформлении служебного кабинета и избегать использования предметов роскоши.

Правила поведения сотрудников полиции в интернете

Что касается активности полицейских в соцсетях, то, среди прочих предписаний на эту тему в кодексе сказано, что сотрудникам органов не рекомендуется размещать в интернете на личных страницах, страницах в социальных сетях и других ресурсах информацию, которая может вызвать негативную реакцию в обществе.