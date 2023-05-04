Не только Альфа-банк. Фридман и Авен готовятся продать и другие активы в России

Люксембургский холдинг ABH Holdings, владеющий в России Альфа-банком и "Альфа Страхованием", выходит из всех активов в стране. В начале марта стало известно, что совладельцы банка Михаил Фридман и Петр Авен собираются продать свои доли в нем. Но только банком уход не ограничится: миллиардеры выйдут и из других российских активов.

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В распоряжении Би-би-си есть заявление члена совета директоров люксембургского холдинга ABH Эндрю Бакстера о готовящемся выходе из российских активов.

Люксембургская ABH Holdings владеет Альфа-банком и "Альфа Страхованием". О продаже Альфа-банка было известно с начала марта. Теперь Фридман и его партнеры готовятся и к продаже страхового бизнеса.

"Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами сделку по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомициляция [переезд компании из одной юрисдикции в другую] или реструктуризация с выделением бизнеса", — говорится в заявлении Бакстера.

В марте о планах вывести все российские активы из "недружественной" юрисдикции рассказывал Би-би-си собеседник, близкий к Фридману.

Собеседник Би-би-си в руководстве "Альфа-групп" эти планы подтвердил.

"Сейчас невозможно вести бизнес и здесь, и там. Мы ждали, что "железный занавес" закроется с нашей стороны, но он более плотно закрылся с той стороны, поэтому бизнес вести и в России, и на Западе невозможно", — пояснил решение собеседник Би-би-си.

Он добавил: "Все компании "Альфа-групп" идут по дороге редомициляции. Процесс непростой и небыстрый, он связан с бюрократическими препятствиями — как с внутренними, так и с внешними. Но мы идем по этой дороге, и активы будут редомицилироваться".

На этой неделе было опубликовано расследование проекта "Схемы" украинской службы "Радио Свободы" (объявлено в России "иностранным агентом"): в нем утверждается, что "Альфа Страхование" страхует российскую военную технику.

Для Фридмана и Авена это может оказаться болезненным: миллиардеры добиваются снятия санкций.

Бакстер подчеркнул, что, в соответствии с европейским законодательством, акционеры холдинга, которые находятся под санкциями ЕС, не могут распоряжаться своими долями, так как они заморожены. Кроме того, люксембургская компания никак не участвует в управлении российскими активами.

Банк в обмен на санкции

Фридман и его партнер Авен покинули Россию сразу после начала войны с Украиной. Тем не менее, они оказались в санкционных списках Великобритании и ЕС.

Оба бизнесмена активно добиваются снятия с себя санкций. Как писала Financial Times, они готовы буквально на все ради этого.

Фридман живет в Лондоне и последовательно отрицает любые близкие связи с Кремлем. В 2019 году Forbes называл его богатейшим жителем Лондона (его состояние журнал оценивал в $15 млрд).

После введения санкций правительство Великобритании выделило бизнесмену определенную сумму на расходы — например, на такси и покупку еды. В интервью газете El Pais в конце марта 2022 он жаловался, что выделенная ему сумма "очень ограниченная" с учетом стоимости жизни в Лондоне.

СМИ также писали о расследовании британских властей в отношении Фридмана и даже о задержании в Лондоне 58-летнего мужчины. Государственное агентство ТАСС писало, что это Фридман, но представитель Альфа-банка отрицал это.

В начале апреля этого года Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Национальное агентство по борьбе с преступностью, которое и поручило провести обыск в доме Фридмана, прекратило расследование в отношении бизнесмена по подозрению в заговоре с целью обмана и дачи ложных показаний. По данным издания, агентство все еще расследовало предполагаемые преступления в сфере отмывания денег.

Продажу Альфа-банка связывают как раз с попыткой выйти из-под санкций.

Фридман, Авен и их партнеры создали банк в начале 1990-х годов. Сейчас это самый крупный частный банк в России. Как пишет Financial Times, бизнесмены получили сигнал о том, что продажа банка поможет им выйти из санкционных списков.

Сумма сделки, как утверждала FT, составляла "всего $2,3 млрд". Это в несколько раз ниже довоенной цены банка. Покупателем, по данным газеты, должен был стать Андрей Косогов — давний деловой партнер Фридмана и Авена. Он подтвердил газете готовящуюся сделку.

Кроме того, акционеры "Альфа-групп" собирали подписи под письмами к европейским чиновникам с просьбой снять санкции с Фридмана. Одно такое письмо привело к громкому скандалу среди российской оппозиции. Политик и соратник Алексея Навального Леонид Волков (внесен в реестр "иноагентов" в России) объявил, что "берет паузу" как председатель правления Международного фонда по борьбе с коррупцией ACF (внесен в реестр "иноагентов"; фонд ФБК в России признан экстремистской организацией и запрещен). Как раз из‑за написанного им письма с просьбой снять санкции ЕС с миллиардера.

Еще одно письмо в адрес главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подписали по меньшей мере девять российских оппозиционеров и журналистов.

Скандал со страхованием

О планах продажи и страхового бизнеса и других активов в начале марта речь не шла. 2 мая вышло расследование проекта "Схемы" украинской службы "Радио Свобода" (также в реестре "иноагентов"). В нем говорилось, что "Альфа Страхование" страхует российскую военную технику.

Компания X5 Retail Group, которая управляет торговыми сетями "Пятерочка" и "Перекресток", как утверждает проект "Схемы", сотрудничает с "Военторгом" Минобороны России. Это предприятие обеспечивает униформой и продуктами питания российских военных, которые участвуют в войне в Украине. У "Альфа-групп" есть небольшая доля и в X5.

Бакстер пояснял, что в ситуации с X5 и "Альфа Страхованием" акционеры, находящиеся под санкциями, полностью отрезаны от управления компанией. По его словам, в некоторых случаях ABH Holding через суд пытаются требовать доступ к информации о действиях компаний.

Бакстер утверждает, что все договоры ОСАГО, о которых говорится в расследовании "Схем", заключены до февраля 2022 года, а сами договоры не действуют на территории другого государства, где ведутся боевые действия.

"Эти договоры невозможно прервать — но, кстати, закон об ОСАГО, на территориях, где ведутся военные действия, абсолютно не действует. Многие написали, что акционеры, так сказать, захотели помочь силовым структурам — это абсолютное искривление фактического положения дел", — соглашается с Бакстером собеседник Би-би-си в руководстве "Альфа-групп".

"Альфа Cтрахование" занимает большую долю рынка страхования автомобилей в России в целом около 25%, добавил он. Собеседник Би-би-си не исключил, что у компании были и договоры с государственными структурами.

Би-би-си направил вопросы в "Альфа Страхование" и "Альфа-групп".

В Украине продолжает действовать другой актив люксембургского холдинга — Sense Bank (до войны он назывался Альфа-банком). И там негативные публикации в СМИ тоже связали с борьбой за украинские активы "Альфа-групп".

После 24 февраля 2022 года деятельность украинской дочки российского банка оказалась под пристальным вниманием властей. Весной 2022 года управление банком по решению украинских властей передано от акционеров — Фридмана, Авена и партнеров — независимому управляющему, бывшему министру финансов Болгарии Симеону Данкову.

В конце апреля этого года финкомитет Верховной рады Украины одобрил ко второму чтению законопроект, позволяющий Национальному банку Украины (НБУ) национализировать банки подсанкционных собственников в условиях военного положения. Это был уже второй вариант подобного документа. Законопроект не смог набрать нужного числа голосов и был отправлен на повторное второе чтение, оно может состояться в конце мая.

В марте 2023 года НБУ признал небезупречной деловую репутацию владельцев Sense Bank — как раз люксембургской компании ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited. Этих компаний нет в санкционных списках.

Хотя в январе 2023 года первый зампред НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что не видит признаков, которые угрожали бы платежеспособности Sense Bank. Она говорила, что только в случае потери ликвидности банка НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособным и, чтобы избежать потрясений на финансовом рынке, выйти с предложением к правительству о национализации.

Но у других активов, связанных с "Альфа-групп", уже возникли проблемы. В конце 2022 года НБУ остановил действие лицензии украинской компании "Альфа Страхование" из-за вопросов к деловой репутации акционеров.

Под внешним управлением уже оказался еще один актив Фридмана в Украине. С июня 2022 года 100% корпоративных прав компании IDS Ukraine (минеральные воды "Моршинская" и "Миргородская"), совладельцем которой является бизнесмен, были арестованы судом и переданы в госуправление. В начале марта стало известно, что управлять компанией будут "Карпатские минеральные воды".