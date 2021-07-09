Не только Бабарико. Какие еще громкие судебные процессы ждут в Беларуси?

Обвинительный приговор экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико положил начало серии судебных процессов по делам оппонентов Александра Лукашенко. О самых потенциально резонансных — DW.

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Процесс по делу экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого Верховный суд 6 июля приговорил к 14 годам колонии усиленного режима, стал первым из серии судебных процессов, по которым обвиняемыми проходят известные критики Александра Лукашенко. Недавно начался суд по делу видеоблогера Сергея Тихановского и кандидата в президенты на выборах в 2010 году Николая Статкевича. Вскоре ожидается рассмотрение дела Марии Колесниковой и Максима Знака, которым, среди прочего, инкриминируют участие в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем. Подробнее о предстоящих громких процессах — DW.

"Дело Тихановского": закрытый суд и до 15 лет тюрьмы



В конце июня в Беларуси началось рассмотрение одного и самых громких и ожидаемых уголовных дел этого года — дела блогера, автора Youtube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихановского. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся и другие оппозиционные активисты, признанные правозащитниками политзаключенными: Игорь Лосик, Дмитрий Попов, Артем Саков, Николай Статкевич и Владимир Цыганович. Этот процесс называют основным в "деле Тихановского", большинство его фигурантов (по данным правозащитников — около 30 человек) уже осуждены.

В отличие от суда над Бабарико, Тихановского и вышеупомянутых оппозиционеров судят в закрытом режиме в Гомельском СИЗО. На первое заседание не пустили их родственников и дипломатов, а с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Несмотря на это, в зале сидели сотрудники государственных СМИ, которые впоследствие публиковали видео из зала суда.

Как сообщил на сайте Следственного комитета (СК) перед началом процесса руководитель следственной группы, официально блогера Тихановского обвиняют по четырем статьям УК — "организация массовых беспорядков" (ст. 293), "организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342), "разжигание социальной вражды" (ст. 130) и воспрепятствование работе ЦИК" (ст. 191). Такие же статьи обвинения у Сакова и Попова, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще двум фигурантам дела — блогерам Игорю Лосику и Владимира Цыгановичу — инкриминируют разжигание социальной вражды и организацию массовых беспорядков.

"Методичка Шарпа" в обвинении против оппозиционера Николая Статкевича

В "деле Тихановского" фигурирует также кандидат в президенты на выборах 2010 года, оппозиционер со стажем Николай Статкевич. По версии следствия, именно он "разработал план по методичке Шарпа и опубликовал его на сайте "Народной грамады" (партия, которую возглавляет Статкевич. — Ред.), чтобы "под видом пикетов по сбору подписей проводить незаконные мероприятия", возглавлять которые должны были Тихановский, Северинец и другие.

В итоге Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в "организации массовых беспорядков" (ч.1 ст. 293), максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы. Отметим, что по этой же статье УК политика в 2011 году осудили на 6 лет колонии усиленного режима, из которых он отбыл 5 лет и 8 месяцев.

"Дело о захвате власти": скоро начнется суд над Колесниковой и Знаком



Кроме того, совсем скоро ожидается начала еще одного громкого судебного процесса. По так называемому "делу о захвате власти" обвиняемыми проходят глава штаба Бабарико Мария Колесникова и юрист штаба Максим Знак. Они после президентских выборов в августе 2020 года вошли в президиум Координационного совета оппозиции, главной задачей которого называлось обеспечение трансфера власти.

По мнению следствия, Колесникова и Знак "дестабилизировали социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране и причинили вред национальной безопасности Беларуси". Как сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский, оппозиционеров обвиняют по ч.1 ст. 357 ("заговор с целью захвата власти"), ч.3 ст. 361 ("призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности"), ч.1 ст. 361-1 ("создание экстремистского формирования").

5 июля Лаевский рассказал, что дело Колесниковой и Знака передано для рассмотрения в Минский областной суд, но дата рассмотрения пока неизвестна. "Защитой с самого начала последовательно оспаривалось обвинение ввиду отсутствия составов каких-либо преступлений. Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований", — написал в своем телеграмм-канале адвокат. Колесниковой и Знаку в случае признания виновными грозит до 12 лет лишения свободы.

Роман Протасевич под домашним арестом, идет следствие



Не менее громким должно стать дело против редактора оппозиционных телеграм-каналов Романа Протасевича, для задержания которого белорусские власти чуть больше месяца назад, как утверждается, вынудили сесть в Минске самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сейчас идет расследование дела Протасевича, и, говорят власти, он активно сотрудничает со следствием и даже появляется на госканалах и пресс-конференциях.

На брифинге 14 июня представитель Следственного комитета Беларуси сообщил, что Роман Протасевич обвиняется в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок", "организации массовых беспорядков" и "разжигании социальной вражды и розни". Сейчас Протасевич находится под домашним арестом. Максимальное наказание, которое ему грозит, — 15 лет тюрьмы.