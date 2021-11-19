"Не убивайте Мишу": как сторонники Саакашвили дожидались его перевода в госпиталь

Акция грузинской оппозиции, назначенная на площади Первой Республики в Тбилиси на три часа дня в пятницу, 19 ноября, вопреки ожиданиям, началась точно в срок. Если раньше на подобные мероприятия митингующие подтягивались через час, а то и через два, то на этот раз буквально через пятнадцать минут после запланированного старта около пяти тысяч человек уже вышли на проезжую часть проспекта Руставели. Они перекрыли движение, после чего колонна неожиданно двинулась к зданию парламента.

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Изначально у четырех оппозиционных сил Грузии были на этот день совсем другие планы. Партии "Лело для Грузии", "Единое национальное движение" (ЕНД), "Гирчи — больше свободы" и "Дроа" ("Время пришло") распределили между собой три площадки в разных частях Тбилиси, где собирались провести митинги. Но поздно вечером 18 ноября, после того, как на 49-й день голодовки Михаил Саакашвили потерял сознание в Глданской тюремной больнице и попал в реанимацию, было решено объединить усилия.

Елка преткновения и другие голодающие

Скандируя "Да здравствует Грузия" и "Не убивайте Мишу", протестующие с зажженными файерами дошли до здания грузинского парламента, где выразили возмущение тем, что власти стали устанавливать на площади новогоднюю елку в момент, когда Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии. Участники акции протеста сочли это кощунством и решили устроить сцену для своих выступлений у входа в национальный музей, находящийся напротив.

К парламенту сторонники экс-президента повернулись лицом лишь один раз — чтобы по призыву одного из выступающих аплодисментами поблагодарить лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария, которая в поддержку Саакашвили уже 17 дней голодала прямо в своем кабинете. Также голодовку в парламенте до сегодняшнего дня держали еще девять депутатов.

Затем лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия под возгласы всеобщего одобрения объявил, что министерство юстиции Грузии предложило Михаилу Саакашвили переехать из тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори в 90 километрах от Тбилиси. Брифинг министра юстиции Рати Брегадзе проходил ровно в те минуты, когда демонстранты направлялись по проспекту Руставели в сторону парламента. Выступавшие на митинге отдельно подчеркнули, что госпиталь находится в ведении министерства обороны Грузии.

Власти согласились перевести Саакашвили в госпиталь

Решение министра юстиции не было спонтанным. Накануне, около полуночи, лидеры правящей партии "Грузинская мечта", узнав об ухудшении состояния Михаила Саакашвили, посетили тюремную больницу в Глдани. А утром депутат парламента от этой партии и бывший министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко впервые заявил, что "Грузинская мечта" будет не против перевода Михаила Саакашвили из тюремной клиники в военный госпиталь при наличии рекомендаций врачей.

Перевод в военный госпиталь мог состояться лишь с согласия самого Михаила Саакашвили. К нему на встречу отправилась член ЕНД Эка Херхеулидзе, а Ника Мелия предложил митинговать до тех пор, пока экс-президент не покинет территорию Глданской тюрьмы.

В ходе митинга стало известно, что депутат парламента Элене Хоштария приветствовала решение Минюста и заявила о прекращении своей голодовки. По ее мнению, компромисс был достигнут. Через несколько минут к парламенту подъехала машина скорой помощи, чтобы доставить парламентария в клинику — Элене Хоштария понадобится реабилитация.

Экс-президента готовят к переводу в Гори

После этого наступило время ожидания. Некоторые демонстранты, устав от трехчасового стояния на холоде, ушли с митинга, их сменили те, кто присоединился к акции позже. Тем временем стало известно, что в военный госпиталь в Гори приехала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. А Михаил Саакашвили попросил прийти к нему адвоката Нику Гварамия и консула Украины (у Саакашвили украинское гражданство), чтобы обсудить вопрос о переводе.

К семи вечера по тбилисскому времени Эка Херхеулидзе сообщила, что Михаил Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори и готовит по этому поводу сообщение для прессы. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что приветствует решение Минюста, так как оно соответствует требованию ЕСПЧ, с которым ранее согласился и сам Саакашвили, и напомнила об обещании оппозиции не проводить акций возле Горийского госпиталя.