"Не видим поводов для оценки". В Кремле прокомментировали акции за Навального

В Кремле не видят причин для оценки акций протеста в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всей России 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент "Дождя".

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"Не видим поводов для нашей оценки, скорее тема для оценки правоохраны правопорядка. Мне неизвестно, что где-то акции проводились в законном режиме. Они были скорее незаконными и не были согласованными. Это дело органов внутренних дел", — заявил Песков.

Он добавил, что главным событием 21 апреля стало послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. На вопрос, почему люди вышли на митинги, Песков не стал отвечать.

Пресс-секретарь вновь заявил, что вопросы о положении Навального нужно адресовать ФСИН.

21 апреля во многих российских городах прошли митинги в поддержку Алексея Навального, который содержится в колонии во Владимирской области. Полиция задержала на акциях более 1,7 тысячи человек, больше всего задержанных оказалось в Санкт-Петербурге.

В тот же день Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию, в котором объявил о новых мерах поддержки семей с детьми, беременных женщин, университетов и регионов России. Минфин оценил, что реализация послания Путина обойдется бюджету в 400 млрд рублей.