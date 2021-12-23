"Не время умирать": мадагаскарский министр 12 часов плыл до берега после крушения вертолета

Министр правительства Мадагаскара 12 часов добирался вплавь до берега после того, как вертолет, на котором он летел, разбился в море во время спасательной операции.

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"Мне не время умирать", — сказал измученный министр полиции Серж Гелле спасателям.

Вместе с ним выжил и еще один чиновник службы безопасности.

В понедельник вечером вертолет службы спасения вылетел к месту кораблекрушения на северо-востоке страны.

По сообщению морского агентства, число людей, погибших в кораблекрушении, возросло до 64, при этом по меньшей мере 20 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Как сообщает агентство Reuters, крушение потерпело грузовое судно без лицензии на перевозку пассажиров. Оно было перегружено, и его двигатели залило водой.

По данным агентства, на сегодняшний день спасено 45 человек.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина в "Твиттере" выразил соболезнования семьям погибших, а также похвалил Гелле и другого офицера, самостоятельно добравшихся вплавь до приморского города Махамбо.

По его словам, пилот вертолета и еще один офицер, находившийся на борту, все еще числятся пропавшими без вести.

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le naufrage d’un navire au large d’Antsiraka et son terrible bilan. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches endeuillés. Je prie solennellement pour le repos de leurs âmes. pic.twitter.com/nZzJsaYMtL — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) December 21, 2021

С глубокой печалью я узнал о гибели судна у Анцираки и об ужасных потерях. Мои мысли с жертвами и их родными, потерявшими близких.

Я молюсь за их души.

57-летний Гелле рассказал, что вертолет упал от сильного порыва ветра, и он плыл в Махамбо с 19:30 понедельника до 7:30 вторника.

По его словам, он не получил никаких травм, но очень замерз.

"Я просто хотел бы, чтобы вы показали это видео, чтобы моя семья и мои коллеги, члены правительства увидели, что я жив и здоров", — сказал Гелле местным жителям в Махамбо.

Начальник полиции Зафисамбатра Равоави рассказал агентству Франс пресс, что в качестве плавучего средства Гелле использовал одно из сидений вертолета.

"Он всегда был очень выносливым в спорте, и он поддерживал этот ритм и будучи министром, как 30-летний… у него стальные нервы", — сказал Равоави.

До своего назначения на пост министра Серж Гелле прослужил в полиции три десятилетия.