Небывалая жара в Канаде и на Северо-Западе США: температура превысила +46°С, побив рекорд 80-летней давности

В Канаде зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. Запад страны, а заодно и северо-запад США, накрыла беспрецедентная волна теплого воздуха.

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По словам официальных лиц, температура воздуха в Литтоне в Британской Колумбии в воскресенье поднялась до 46,6 градусов Цельсия, побив 84-летний рекорд.

Так называемый "тепловой купол" — неподвижная зона высокого давления, действующая подобно крышке над кастрюлей, — обновил рекорды и в других районах.

Власти США и Канады предупредили граждан об опасной жаре, которая может сохраняться вплоть до выходных.

Эксперты утверждают, что изменение климата, как ожидается, приведет к тому, что аномальная погода, например жара, будет встречаться все чаще. Однако связать какое-либо отдельное событие с глобальным потеплением проблематично: схожие температурные всплески отмечались в этом регионе и десятилетия назад.

Зона высокого давления раскинулась от Калифорнии до арктических территорий Канады и простирается вглубь континента до Айдахо.

В городах на всю мощность работают кондиционеры и вентиляторы, появились специальные зоны для охлаждения. Некоторые бары и рестораны — и даже один бассейн — временно закрылись, потому что внутри слишком жарко.

Литтон, который находится примерно в 250 км к северо-востоку от Ванкувера, на полтора градуса побил предыдущий канадский рекорд: в июле 1937 года в этих краях стояла 45-градусная жара.

Более 40 других мест в Британской Колумбии также обновили температурные рекорды.

Старший климатолог Министерства охраны окружающей среды Канады Дэвид Филлипс сказал в интервью телекомпании CTV: "Всегда приятно побить рекорд, но этот рекорд не просто побит — он разбит вдребезги. В некоторых частях западной Канады жарче, чем в Дубае".

Филлипс считает, что и 47 градусов — не предел.

Электроэнергетические компании Британской Колумбии говорят о резком росте потребления энергии, что неудивительно, поскольку одновременно работают все кондиционеры, которые еще могут функционировать.

Министерство окружающей среды Канады заявило, что Альберта и некоторые части Саскачевана, Юкона и Северо-Западных территорий также должны готовиться к аномальной жаре.

Синоптики министерства прогнозируют, что "на этой неделе сохранится продолжительная, опасная жаркая погода" с температурами на 10-15 градусов выше нормы, а во многих местах — около +40.

"Историческая" жара на северо-западе США

Северо-запад Тихого океана — штаты Вашингтон и Орегон — также бьет рекорды.

Национальная метеорологическая служба США назвала аномальную жару "исторической" и заявила, что она простоит в течение недели, при этом, вероятно, будут установлены многочисленные новые температурные рекорды дня, месяца, а возможно, и абсолютные.

Сиэтл и Портленд — неизменные объекты шуток про дождливую погоду, — могут оказаться среди этих рекордсменов: в обоих городах температура уже достигла отметки в 40 градусов Цельсия.

Орегон ослабил ограничения в связи с коронавирусом, открыв бассейны и зоны с кондиционированием воздуха, в частности, некоторые торговые центры. В то же время в Сиэтле пришлось закрыть один бассейн из-за "небезопасных" температур внутри.

Садоводы кинулись собирать урожай, опасаясь, что жара повредит черешню и другие плоды. Сбор начинается на рассвете и прекращается днем, когда жара становится совсем невыносимой.

В Юджине, штат Орегон, в воскресенье пришлось остановить отборочные соревнования в олимпийскую сборную США по легкой атлетике — зрителям велели покинуть стадион по соображениям безопасности.

Некоторые центры вакцинации против Covid-19 также закрылись из-за жары.

Температура в прибрежных районах, как ожидается, к концу недели упадет, но в далеком от моря Айдахо, например, всю неделю будет около +40. Национальная метеорологическая служба предполагает, что части штата могут пострадать "от одного из наиболее экстремальных и продолжительных периодов жары в истории внутреннего Северо-Запада США".

Гражданам рекомендуется оберегать себя от обезвоживания, избегать физических нагрузок и почаще проверять самочувствие уязвимых людей.

Анализ

Роджер Харрабин, аналитик по вопросам окружающей среды:

Пока нельзя с уверенностью утверждать, что эта жара была вызвана выбросами предприятий промышленности, но это именно та аномальная погода, о наступлении которой в случае, если выбросы CO2 в атмосферу продолжат расти, предупреждали ученые.

Ученым удается все лучше понимать связь между экстремальными погодными явлениям и изменениями климата, как, например, редкая жара в Европе в 2019 году. По словам исследователей, выбросы двуокиси углерода увеличили вероятность ее возникновения в 100 раз.

Особенно беспокоит то, что рекордная жара случилась при среднемировой температуре всего на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальные времена.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата считает, что в ближайшее время мы, вероятно, превысим этот уровень на 1,5 градуса. И при текущих темпах роста выбросов — возможно, на два градуса или даже больше.

Тем не менее, Китай и Индия продолжают строить новые угольные электростанции. А страны "Большой семерки" — Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США — по-прежнему не готовы назвать точную дату полного отказа от ископаемого топлива.

Великобритания и другие страны все еще ведут бурение в поисках дополнительных запасов нефти и газа, утверждая, что они потребуются как минимум до 2050 года.

Тем временем ситуация с изменением климата все более напоминает чрезвычайную.