Недалеко от столицы Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Foto: Reuters/Scanpix

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

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Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович в своем твиттере обратился к людям, оказавшимся на улице, и попросил их соблюдать социальную дистанцию в то время, пока страна старается сдержать распространение коронавируса. На данный момент в Хорватии сообщается о 206 случаях заражения и одной смерти.

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