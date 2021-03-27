Неделя в Беларуси: День Воли дал старт новым протестам, Минск конфликтует с Варшавой

Празднованием Дня Воли 25 марта в Беларуси началась протестная весна, анонсированная оппозицией. В стране заговорили о переговорах Лукашенко и Тихановской при участии ОБСЕ, интерес к этой теме, делясь якобы инсайдерской информацией, подогревает главный редактор "Эха Москвы". Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

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Несмотря на репрессии, протесты в Беларуси продолжаются. Самой обсуждаемой темой в стране стала подготовка и события в День Воли (на фото выше — шествие 25 марта в Вильнюсе). Также в Беларуси обсуждают разрастающийся конфликт с Польшей, который может привести к окончательному разрыву отношений между двумя странами.

В День Воли без воли



В Беларуси 25 марта отметили День Воли (103-я годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики). Традиционно в Беларуси эта дата является днем протеста. Оппозиция призвала с 25 марта продолжить протестную деятельность — выходить на улицы. Милиция подготовилась к этому дню и поэтому в День Воли обошлось без крупных маршей по проспектам в Минске, однако в стране было зафиксировано большое количество локальных акций. Белорусы из окон домов и учебных заведений вывешивали бело-красно-белые флаги и выходили на дворовые марши. А вечером запускали фейерверки.

В МВД Беларуси 25 марта заявили, что "анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись". Одновременно с этим в ведомстве сообщили, что "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях по всей стране задержано более 200 человек".

По состоянию на 26 марта в Беларуси признаны политическими заключенными 302 человека. Это активисты, политики, журналисты, блогеры и другие.

"Наша весна началась"



После празднования Дня Воли лидер оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила белорусов. Ее пресс-служба опубликовала обращение с названием "Наша весна началась".

"Белорусов поздравили с Днем Воли президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните, министерства иностранных дел Дании и Литвы, Госдепартамент США, миссия США в ОБСЕ, депутаты немецкого Бундестага и представители федерального правительства Германии, сенат Румынии — и это далеко не полный список. (..) Никаких преувеличений — весь мир следит за Беларусью и поддерживает нас.

В районах Минска взлетали белые и красные шары вместе с флагами. Национальная символика была видна повсюду. А вечером 25 марта наши города увидели сотни фейерверков. День Воли белорусы праздновали как Новый год — и это не просто яркое впечатление. Это показатель того, как мы все изменились за минувший год.

Невозможно заставить людей любить символы, праздники или просто человека. И то, как беларусы встретили День Воли, еще раз доказывает, какой выбор сделала вся страна".

Быть ли переговорам Лукашенко с оппозицией?

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов своим постом в телеграме взбудоражил белорусскую общественность. Он заявил, что переговоры с Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключенных потребуют немедленно освободить и реабилитировать.

"Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течении переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов.

Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу. В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шоле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Были обсуждения сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти".

Алексей Венедиктов пишет, что переговорный процесс должен начаться не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэля Баррозу (председатель Еврокомиссии в 2004-2014 годах), ОБСЕ и МИД Германии.

Многие инсайды Венедиктова про Беларусь не находят подтверждения. В частности, он заявлял, что на переговорах в Сочи 14 сентября 2020 года Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали судьбу бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Однако информация не подтвердилась.

В Беларуси за переговоры Светланы Тихановской и Александра Лукашенко проголосовало более 750 тысяч человек. Главная задача голосования — показать, сколько белорусов хочет разрешения кризиса, чтобы можно было требовать переговоров при международном содействии.

Конфликт Беларуси и Польши: инцидент в школе Бреста



Скандальные события стали развиваться после мероприятия в одной из польских школ в белорусском Бресте, где присутствовал генеральный консул Польши. Там провели мероприятия по поводу Дня памяти "отверженных солдат" (так в Польше называют бывших солдат Армии Крайовой, которые не сдались и после ее ликвидации сражались с коммунистическими властями в 1944−53 годах).Белорусские власти посчитали мероприятие провокацией. Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, был задержан соучредитель школы.

9 марта МИД Беларуси сообщил, что в связи с грубым нарушением Венской конвенции о консульском сообщении страну должен покинуть консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк. 10 марта Польша признала персоной нон-грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве. 11 марта беларусский МИД предложил Генеральному консулу Польши в Гродно Ярославу Ксенжеку покинуть Беларусь.

После этих событий в польских школах и культурных объединениях в Беларуси начались обыски. 23 марта милиция Беларуси задержала председателя Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис, а 25 марта милиция пришла за журналистом Анджеем Почобутом, который сотрудничает с польскими СМИ.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы Союза поляков Беларуси и "иных лиц". Их обвиняют в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

В ответ на такие шаги белорусских властей Польша собирается предложить Литве и Латвии ввести ограничения в транспорте товаров из Беларуси, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Они хотели демократии. Вместо этого милиция их била и насиловала"



Американский телеканал CNN опубликовал расследование о беззаконии в Беларуси. Журналисты провели двухмесячное расследование, в рамках которого разговаривали с пострадавшими белорусами, которые нелегально бежали в Украину от репрессий. В десятках интервью протестующие и оппозиционные активисты рассказывали о пытках — от систематического избиения до насилия милицейской дубинкой.

Также CNN получил видео от объединения бывших силовиков ByPol (которые перешли на сторону оппозиции). Видеоматериалы из архивов МВД, снятые нагрудными камерами, автомобильными видеорегистраторами и камерами слежения. В тех материалах есть свидетельства чрезвычайной жестокости силовиков против мирных и безоружных протестующих в Беларуси.

"Cпорт — это пропаганда режима"

Капитан сборной Беларуси по баскетболу и бронзовый призер чемпионата Европы-2007 Екатерина Снытина приняла решение завершить карьеру в национальной команде из-за политической ситуации в стране.

"Я приняла решение больше не выступать за национальную команду и официально объявляю о завершении карьеры в сборной Беларуси. Это обдуманное и однозначное решение. Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах. Сколько бы чиновники ни утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт — это пропаганда режима, и я не намерена быть ее частью".

Также спортсменка добавила, что хочет и дальше быть полезной белорусскому обществу и делать это в свободной новой Беларуси.

Миллиард на лечение







Foto: TASS/Scanpix/LETA



В Беларуси от коронавируса уже начали прививать желающих. Массовую вакцинацию белорусские власти планируют начать в апреле. Вакцинация проходит российской вакциной "Спутник V". Министерство здравоохранения Беларуси объявило о том, что производство вакцины "Спутник V" в стране началось 25 марта (на фото выше — министр здравоохранения Дмитрий Пиневич демонстрирует вакцину). После проверки вакцина должна поступить в беларусские медучреждения, объем производства планируется довести до 500 тысяч доз ежемесячно.

Лукашенко уверяет, что государство не жалеет средств для спасения жизней и здоровья людей. "Помните, что на лечение людей от COVID мы потратили миллиард долларов. Что, мне эти деньги считать, когда человек в реанимации лежит… Вот я 12 раз был в реанимации, смотрел на этих людей. Никаких денег не жалко, чтобы только им помочь", — заявил Лукашенко. В конце ноября 2020 года он называл цифру в $800 млн.