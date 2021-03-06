Неделя в Беларуси: отказ Литвы выдать Тихановскую, поиск тунеядцев, слив скандальной аудиозаписи

Уровень свобод в Беларуси, по данным правозащитной организации Freedom House, заметно просел. Причина — подавление мирных протестов противников режима Лукашенко и продолжающиеся сейчас репрессии. Протест в Беларуси приобретает новые формы: футбольные и хоккейные болельщики отказываются посещать матчи национального чемпионата в связи с политической ситуацией в стране. Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

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Очередной суд на журналистами становится одной из самых обсуждаемых тем недели в Беларуси. Журналистка портала TUT.BY получила 6 месяцев колонии за свою работу. Также белорусы активно обсуждали аудиозапись, в которой человек с голосом, похожим на голос бывшего министра внутренних дел Беларуси, в оскорбительных выражениях призывает подчиненных подавлять протесты.

На фото выше: Спортсмены из объединения SOS, открыто выступающие против насилия силовиков и действия властей во время марта протеста 20 сентября 2020 года в Минске. В шествии под названием "Марш справедливости", в котором приняло участие более 100 тысяч человек. Фото — Максим С.

Литва отказалась выдать Тихановскую





Foto: AP/Scanpix/ LETA



Следственный комитет Беларуси передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию лидера оппозиции Светланы Тихановской, которая находится в Литве (на этой неделе Тихановская отправилась в Португалию, где встретилась с первыми лицами страны — Ред). Четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты обвиняют в "подготовке к массовым беспорядкам" и "захвату зданий и сооружений". Официальный Минск объявил Тихановскую в розыск.

В Литве отклонили запрос Генпрокуратуры Беларуси на экстрадицию экс-кандидата. Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в телефонном разговоре с немецким изданием Deutsche Welle заявил, что их страна не выдает людей, подвергающихся политическому преследованию.

"Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим".

Литва не одинока в этой позиции, напоминает директор Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе Линас Кояла: "Режим Лукашенко не признан легитимным ни в Литве, ни в других странах ЕС. Более того, факты нарушений прав человека, насилия против мирных демонстрантов в Беларуси хорошо задокументированы. Ряд белорусских силовиков находятся под международными санкциями за нарушения прав человека. Это делает практически невозможными двусторонние отношения Литвы с режимом Лукашенко".

В феврале белорусские власти пытались убедить Латвию выдать им другого бывшего претендента на президентский пост — Валерия Цепкало. Но и официальная Рига не собирается выдавать Беларуси оппозиционера.

"Преследуйте тех, кто угрожаем нам с вами, чиновникам"



4 марта в День белорусской милиции объединение BYPOL (силовики, которые перешли на сторону оппозиции) выложили в интернет аудиозапись: на ней предположительно бывший министр внутренних дел страны Юрий Караев выступает перед силовиками. Караев занимал пост главы МВД Беларуси с июня 2019 года по октябрь 2020 года.

В BYPOL утверждают, что на записи — прощальная речь экс-министра, обращенная к сотрудникам ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией). В речи человек с голосом, похожим на голос экс-главы МВД Беларуси, говорит о том, что силовики спасли страну. Также на записи человек называет силовиков "государевыми людьми", а несогласных с властями "жирными обывателями".

"Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну и особенно если вам. Все бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот мое такое вам наставление" — говорит голос. Упоминает человек на записи и Александра Лукашенко. "А потом президент еще говорил, и у меня родился мем. Он сказал, что хорошо, что так легко не с войной, но с бедой научилось справляться белорусское общество. И я говорю: "Новый мем: синей жопой спасли страну!"

"Это, безусловно, был один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции. Однако вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами. Так держать, ребята!", — сказал 4 марта Александр Лукашенко во время поздравления сотрудников белорусской милиции.

Гибель Романа Бондаренко: осуждены врач и журналист

Foto: AP/Scanpix/LETA

2 марта суд Московского района Минска огласил приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич (на фото) и врачу Артему Сорокину. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, возбудившей уголовное дело, повлекло тяжкие последствия.

Минчанин Роман Бондаренко попал в реанимацию 11 ноября после происшествия на "площади Перемен" на улице Червякова в Минске. Во двор дома, где жил Роман, пришли неизвестные срезать бело-красно-белые ленточки. Между ними и местными возник конфликт. После этого 31-летний житель протестующего двора оказался в больнице с тяжелыми травмами. На следующий день он скончался в больнице. Медик и журналистка опубликовали информацию, что Роман в момент задержания не был пьян.

Какое наказание запрашивал прокурор, неизвестно: процесс проходил в закрытом режиме. Суд признал виновными врача и журналиста. Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин (€920), Артем Сорокин к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых (€460). Его освободили в зале суда. Журналистка остается под стражей.

БАЖ (Белорусская ассоциации журналистов) осуждает решение суда по делу журналистки и доктора больницы скорой медицинской помощи. "Мы считаем приговор политически мотивированным, его цель — запугать всех сотрудников медиа, чтобы они не выполняли свои профессиональные обязанности по освещению общественно значимых событий в стране, что по сути ведет к запрету на профессию", — отметили в пресс-службе БАЖ.

18 февраля в Беларуси осудили двух журналисток телеканала "Белсат" Екатерину Бахвалову и Дарью Чульцову. 15 ноября они освещали акцию протеста — делали стрим. Их приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

На 4 марта по информации БАЖ за решеткой находится 8 представителей белорусских СМИ.

Уровень свобод в Беларуси — 11 из 100



4 марта международная правозащитная организация Freedom House выпустила очередной ежегодный доклад о свободе в странах мира. Беларусь в этом рейтинге оказалась на одном уровне с Узбекистаном, Йеменской Республикой и сектором Газа.

Согласно докладу, Беларусь стала второй страной, где за год уровень свобод серьезно снизился — на 8 баллов. Причина тому — действия силовиков, которые пытались подавить антиправительственные демонстрации после переизбрания Александра Лукашенко.

Теперь уровень свобод в Беларуси оценивается в 11 из 100 баллов. Столько же баллов получили Узбекистан, а также Йемен, Сектор Газа, которые находятся в состоянии войны.

Соблюдение политических прав в Беларуси получило оценку 2 из 40 баллов, гражданских — 9 из 60, независимость судебной системы и верховенство закона получили оценку — 0 баллов.

Фанаты бойкотируют чемпионаты



Фанаты футбольных клубов Беларуси заявляют, что не намерены посещать игры сезона 2021 года. Бойкот связан с политической ситуацией в стране.

"Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движений страны. Мысленно мы вместе с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями", — говорится в обращении фанатов брестского "Динамо".

Летом 2020 года с бойкотом матчей выступили и крупные фанатские объединения хоккейных команд Беларуси.

После выборов президента Беларуси в августе 2020 года в Минске нашли повешенным фаната футбольного клуба "Молодечно" Никиту Кривцова. Он был участником протестов. Родственники и друзья фаната отказываются верить в версию самоубийства. Они обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором просят привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, применивших насильственные действия в отношении Никиты.

Чиновники продолжают искать тунеядцев



В Беларуси обновили базу тунеядцев. Туда включают тех, кто не смог подтвердить свою занятость. Белорусские чиновники продолжают искать тунеядцев и составили план работы на нынешнюю пятилетку, а службы занятости и налоговая намерены "принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города".

Белорусские чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находится в базе незанятого в экономике населения и сколько из них уже получают повышенные счета за коммунальные услуги. Как только человек попадает в категорию тунеядцев, он лишается права на какие-либо льготы при начислении платежей за коммунальные услуги.

В Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев. В некоторых регионах ранее также озвучивали данные по числу тех, кого включили в базу незанятого в экономике населения. Однако в целом по стране эти данные не размещаются в открытом доступе.

Массовая вакцинация в апреле



Массовая вакцинация от Covid-19 начнется с апреля, заявил 2 марта министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

"Сейчас завершается вакцинация тех специалистов, которые нуждаются в этом в рамках своей профессиональной деятельности", — заявил Пиневич.

Что касается всех желающих, то министр подчеркнул, что медики начнут прививать население, когда вакцина будет запущена в массовое производство. Прививать жителей Беларусь будет российской вакциной "Спутник V", которую начнут выпускать на белорусском фармпредприятии.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 291 621 человек с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 282 039 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 011 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. В целом в стране проведено 4 951 979 тестов.