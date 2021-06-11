Неделя в Беларуси: пикеты на границе, союзное государство все ближе

С 8 июня протестующие — белорусы, выехавшие из страны — выставили палаточные пикеты на границе со стороны Литвы и Польши. Новые санкции от ЕС могут предусматривать отключении Беларуси от межбанковской связи SWIFT. Белорусским политзаключенным предлагают писать прошения о помиловании, но не все согласны это делать. К заключенному Роману Протасевичу допустили адвоката, а его девушка написала первое письмо. Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

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Забастовка на границе



8 июня протестующие из Беларуси стали перекрывать дорогу на границе со стороны Литвы и Польши. Палаточный пикет у границ, инициированный командой Народного антикризисного управления во главе с политиком Павлом Латушко, начался 5 июня. Акция согласована с местными властями, за ее проведением следит полиция. Требование пикетирующих: ускорить принятие Евросоюзом санкций против белорусских властей. Также они требуют от властей Беларуси освобождения политзаключенных и открытия наземных границы для свободного выезда из страны. Латушко заявлял, что если требования не будут выполнены в течение трех дней, участники начнут блокировать движение. Время от времени протестующие выходят перекрывать дорогу возле границ. Пикеты продлятся до 14 июня.

Беларусь могут отключить от межбанковской связи SWIFT





Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска. За резолюцию проголосовало 626 евродепутатов, против — 16, воздержались 36 парламентариев. Среди предлагаемых мер — временное отключение Беларуси от системы межбанковской связи SWIFT, введение санкций против "нефтянки" и калийщиков. Также ЕС может ввести санкции в отношении 71 человека и семи организаций из Беларуси. В список могут попасть судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, парламентарии, представители правительства и правоохранительных органов, а также представители бизнеса, которые связаны с белорусскими властями.

Сроки введения этих возможных санкций будут зависеть от способности правительств стран ЕС прийти к соглашению.

"Ни у кого — ни в Беларуси, ни в Европе — не остается сомнений в том, что этот режим преступный, что Лукашенко удерживает власть незаконно и что белорусы заслуживают право на самоопределение. Резолюция Европарламента помогает нам перейти от слов к делу. Очень важно, чтобы ЕС с США, Украиной, Великобританией действовали вместе, связанно и последовательно, чтобы помочь белорусскому народу добиться того, за что он борется каждый день, — свободных выборов и демократических реформ",- заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

9 июня политик выступила в Комитете Сената США. Там Тихановская отметила, что без поддержки международного сообщества, Беларусь превратится "в Северную Корею Европы". После выступления Тихановской, сенаторы призвали усилить санкции в отношении Минска.

Политзаключенным предлагают написать прошение о помиловании





По состоянию на 11 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 476 человек. Родственники и адвокаты сообщают, что политзаключенным в тюрьмах и колониях предлагают написать прошение о помиловании на имя Лукашенко и выйти на свободу досрочно. Такие предложения получают как уже осужденные, так и те, кто еще ожидает суда, причем предложения якобы поступают от представителей Красного Креста. В организации это опровергают.

Известно, что некоторые политзаключенные уже начали отказываться просить Лукашенко о помиловании.

У Протасевича — тонзиллит, его девушка пишет письма



К журналисту, главному редактору оппозиционных медиа Роману Протасевичу, который находится в СИЗО КГБ, 8 июня допустили адвоката, которая не могла попасть к нему больше 10 дней. По словам адвоката, Роман перенес тяжелейшую форму тонзиллита.

"Его здоровье вызывает у нас опасение. Мы стараемся найти к нему путь", — сказал отец Протасевича. Комментируя "интервью" на госТВ с участием сына, Дмитрий Протасевич сказал, что это издевательство.

"Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко. И на это все направлено. Что "оппозиция живет на деньги Запада". Мы это слышим 26 лет. Что "в оппозиции раскол". Это тоже мы слышим… Что "оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и как личности ничего из себя не представляют". Вот основной посыл, что от него хотели добиться", — сказал он.

Первые письма, которые пришли из неволи от Софьи Сапеги (девушки Романа Протасевича) — адресованы матери и датированы 1 и 3 июня.

Девушка пишет, что 3-го числа должна была защитить магистерскую, а вечером пойти с Романом в ресторан — "пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить". Но вышло все иначе: на завтрак — каша, а вечером — чай с печеньем в одиночестве и будучи в изоляторе.

"Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но… в ту ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему иногда снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью", — написала девушка.

Новый праздник в День объединения и трагедии



День народного единства в Беларуси будет отмечаться 17 сентября. Соответствующий указ подписал Лукашенко. Сообщается, что выходным этот день не будет. Праздник учрежден в честь 17 сентября 1939 года — дня, когда Западная Беларусь вошла в состав БССР. Объединение было принудительным под советской пропагандой. Многие жители Западной Беларуси (входила в состав Польши) после воссоединения были сосланы в глубь России или Казахстана, кого-то расстреляли. В социальных сетях белорусы по-разному восприняли дату Дня единства.

"Выбор даты подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности", — пишет телеграм-канал, который приближен к пресс-службе Лукашенко.

17 сентября 1939 года советские войска вошли в Польшу. Провластные историки называют эту дату "объединением Западной Беларуси с БССР", независимые — "совместной операцией СССР с нацистской Германией по Пакту Молотова-Риббентропа".

Беларусь и Россия все ближе к союзному государству



Согласование союзных программ Беларуси и России находится в завершающей стадии, сообщил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. По его словам, практически завершена работа по согласованию 27 программ. 27-я дорожная карта в целом принята белорусской и российской сторонами, осталось произвести формальные внутригосударственные процедуры. Всего к согласованию подготовлено 28 программ. При этом посол отметил, что интеграция России и Беларуси не предполагает поглощение одной экономики другой

Минздрав предложил отменить запрет на выезд из Беларуси





Минздрав сообщает, что третья волна заболеваемости Covid-19 пошла на убыль. По числу пациентов она не была такой интенсивной, как вторая, но было достаточно много тяжелых пациентов — реанимация работала в напряженном режиме.

В связи с этим Минздрав предложил правительству отменить запрет на выезд из Беларуси граждан страны наземным транспортом. Есть вероятность, что еще до конца июня Беларусь отменит требование о 10-дневной самоизоляции иностранцев по прибытии в Беларусь, если человек вакцинирован от коронавируса. Причем это касается любых вакцин, какого-то специального перечня не будет.

В Беларуси сейчас проходят первый и второй этапы вакцинации — прививки получили практически все, подавшие заявки, медицинские и фармацевтические работники, специалисты социальной сферы и сферы образования, а также взрослые, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Это те граждане, у кого наиболее высокий риск заражения Covid-19 в силу их профессиональной деятельности и других условий. Также вакцинируются те, кто имеет высокий риск тяжелого течения болезни — в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями.

В Беларуси уже более 656 тыс. человек получили первую дозу вакцины "Спутник" против Covid-19, из них более 358 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

Беларусы продолжают скупать валюту



Беларусы в январе-мае купили валюты на $426,7 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

За январь — май физические лица купили наличной и безналичной валюты на $4 млрд 368 млн в эквиваленте, продали $3 млрд 941 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $426,7 млн.

Правительство Беларуси расширило контроль за ценами на "социально-значимые" продукты

В список включили перловку, мясные субпродукты, полукопченую и варено-копченую колбасу, тушеную консервированную говядину и свинину, живую рыбу и еще ряд позиций. Также чиновники устанавливают максимальную надбавку для импортеров, оптовиков и розничной торговли в 25% на ряд товаров.