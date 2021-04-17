Неделя в Беларуси: рабочие объединяются против власти, заблокирован канал Euronews, звучат призывы фильтровать Интернет

В Беларуси началась третья волна Covid-19. Политическая ситуация в стране остается напряженной, оппозиция создает новое рабочее движение. Белорусские власти нашли повод заблокировать телеканал Euronews, а депутат парламента предлагает фильтровать интернет в стране, как в Китае. Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

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В Беларуси не прекращаются суды над активистами и участниками протестов после президентской кампании 2020 года. По состоянию на 17 апреля в стране признаны политическими заключенными 355 человек. Многим из них уже вынесли различные приговоры. Задержанные на акциях протестов белорусы жалуются на условия содержание в белорусских тюрьмах, там особое отношение к политическим заключенным.

Беларусь осталась без Euronews



В Беларуси Мининформ прекратил вещание телеканала Euronews. По сообщению ведомства, выявлено нарушение законодательства: на канале выпускают рекламу на английском языке. Заменил в Беларуси Euronews российский канал "Победа". Это телепрограмма российского производства о Великой Отечественной войне. Она запущена к 75-летию Победы группой "Первого канала". Канал демонстрирует классику советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о войне.

РИА "Новости" получили дополнительный комментарий представителя Министерства информации. По ее словам, МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли) выявил у телеканала Euronews нарушения законодательства Беларуси о рекламе. "У нас в законе о рекламе вся реклама, которая транслируется, должна быть на русском языке либо на белорусском. Они свою рекламу не переводят, она идет на английском, это нарушение законодательства Республики Беларусь", — пояснила собеседница агентства.

Белорусская сторона не проинформировала Euronews о прекращении вещания в стране. Об этом говорится в заявлении телеканала, размещенном на его официальном сайте.

"Мы глубоко сожалеем о принятом властями Беларуси решении приостановить с 12 апреля 2021 года вещание телеканала Euronews на территории этой страны. Нас не уведомили ни об этом решении, ни о его причинах — о нем мы, как и наши зрители, узнали в понедельник утром из СМИ".

Телеканал отмечает, что признан во всем мире как независимое средство массовой информации и представляет новости, основанные на беспристрастности, чтобы дать людям возможность формировать собственное мнение, предлагая разные точки зрения.

Белорусские беженцы в Европе

Согласно статистике Евростата по данным на 2020 год за международной защитой в Европейский союз обратились 1165 граждан Беларуси. Год ранее было 935 белорусов.

Среди обратившихся за международной защитой в 2020 году большинство составляют мужчины — 745 человек. Почти половина беженцев — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (510 человек).

По сравнению с 2019 годом количество беженцев в Польшу значительно увеличилось — с 30 первичных заявлений до 385, в Чехию — с 10 до 60, а число белорусов, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца в Нидерландах упало более чем вдвое. Также уменьшилось количество заявлений о предоставлении статуса беженца в Германии и Франции.

Среди балтийских стран лидирует Литва, туда в 2020 году за международной защитой обратились 80 граждан соседней страны, в Латвию — 45.

Тюрем в два раза больше, чем театров

По данным Международного центра тюремных исследований, Беларусь занимает первое место в Европе по количеству заключенных на 100 000 человек — 345.

Раньше в Европе лидировала Россия, но сейчас там на 100 тысяч человек приходится 331 заключенный. Центр предоставляет данные по Беларуси за 2018 год, по другим странам (Турции и России) они более свежие. В Беларуси в прошлом году по данным ICPS, было более 32 тысяч заключенных.

В Беларуси 66 мест лишения свободы, а вот, например, действующих театров в 2020 году было всего только 28. Больше всего театров в Минске — 11. В прошлом году в белорусских театрах был поставлен ​​161 новый спектакль. Всего было проведено 1 065 спектаклей. После выборов президента Следственный комитет по Минску возбудил 935 уголовных дел по фактам "массовых беспорядков".

Рабочие объединяются

Белорусские рабочие создали движение и платформу в интернете "Рабочы рух". Цель — подготовить общенациональную забастовку.

"Я всегда говорила, что протест рабочих невероятно важен для нашего пути. И сегодня я рада поддержать их в новом этапе борьбы. Актив белорусских рабочих, независимых профсоюзов и диаспор запускают движение и платформу "Рабочы рух". Его цель — подготовить общенациональную стачку, ведь это, как говорят сами рабочие, — самый действенный и безопасный механизм для выражения протеста и давления на режим", — передает слова Светланы Тихановской ее пресс-служба.

Она также добавляет, что в августе и октябре 2020 года, когда проходили первые забастовки, у рабочих еще не было опыта и крепких связей между предприятиями.

К движению может присоединиться каждый, абсолютно все работающие люди Беларуси.

Третья волна Covid-19

В Беларуси растет количество заразившихся Covid-19 и пациентов с тяжелыми пневмониями. По данным эпидемиологического слежения частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 к.н. 2021 г. составила 11,9%.

В связи с этим, санитарно-эпидемиологическая служба страны активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией Covid-19 и контактов I уровня. Также в центре внимания специалистов — контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. Техническим специалистам поставлена задача — перепроверить работу всех кислородных станций, оснащение наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств.

В соответствии с Национальным планом мероприятий по вакцинации против инфекции Covid-19 в стране продолжается поэтапная работа по вакцинации населения. По состоянию на 12 апреля количество привитых одной дозой вакцины составило — 129 899 человек, двумя дозами — 41 688 человек.

Стоит отметить, что белорусская статистика показывает, что население Беларуси за год уменьшилось более чем на 60 тысяч человек. Годом ранее население Беларуси уменьшилось всего на 19 тысяч. Чем это вызвано, статистика не говорит. В некоторых городах население уменьшилось на 10 000 человек. Официально за весь период распространения Covid-19 на территории Беларуси умерли 2393 человека.

Блокировка интернета



Депутат Марина Васько предложила фильтровать в Беларуси интернет, как в Китае. Она заявила, что "часть молодых людей, подвергшись воздействию деструктивных интернет-ресурсов, приняла участие в протестных акциях". И добавила, что "киберугрозы представляют первостепенную опасность для общества".

По мнению Васько, на уровне государства должен быть создан "информационный щит, который бы противостоял киберугрозам". При этом пример по обеспечению информационной безопасности предлагается позаимствовать у Китая — точнее, проекта "Золотой щит".

"Эффект обособленного развития китайского интернета? Абсолютное большинство пользователей уже не нуждается в запрещенной информации, западные ресурсы перестали интересовать людей, потому что в стране была создана своя полноценная информационная экосистема. Там и коммуникационно-развлекательный интернет-ресурс, и социальная сеть, и поисковик, — говорит Васько. — Параллельно с созданием такого "информационного щита" мы можем разрабатывать собственный патриотический контент, обучать блогеров, воспитывать новых лидеров мнений. Это не быстрый и очень затратный путь, но, во-первых, успехи в развитии той же КНР очевидны, а во-вторых, нам дороже этого не сделать".

Лукашенко встретился с Алиевым и позвонил Путину

Александр Лукашенко на этой неделе был в Азербайджане, встречался с главой этого государства Ильхамам Илиевым. Лукашенко предложил Алиеву углубить сотрудничество в нефтяной отрасли и высказался о конфликте Азербайджана и Армении. По словам Лукашенко, "Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты". Лукашенко предложил помощь в восстановлении "возвращенных территорий".

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к полмиллиарду долларов. По словам Лукашенко, это хороший результат с точки зрения динамики. "Что касается наших политических отношений, трудно сказать, чего нам не хватает. У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям".

После возвращения в Беларусь Лукашенко созвонился с Путиным. Они говорили про развитие белорусско-российских отношениях, обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, а также обсудили дальнейшее сотрудничество.

На 22 апреля запланирована встреча Лукашенко и Путина в Москве.