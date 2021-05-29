Неделя в Беларуси: разбор полетов, закрытое небо и подготовка новых санкций

За последнюю неделю Беларусь снова вернулась на главные страницы мировых СМИ из-за принудительной посадки самолета Ryanair и задержания блогера Романа Протасевича в Минске. Последствия для Беларуси существенные — европейские самолеты перестали летать в Минск, а сотни белорусов теперь не могут вылететь и выехать из страны. ЕС возмущен поведением официального Минска и готовит новые санкции. Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

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Беларусь блокирована: выехать можно только в Россию

Европейские страны прекратили принимать рейсы Belavia в своих аэропортах. Большинство крупных авиакомпаний более не осуществляют рейсы в Беларусь. В аэропортах страны — очереди: люди, оказавшиеся заложниками ситуации, пытаются вернуть деньги за приобретенные авиабилеты. Прогнозируется, что огромные убытки понесет туристическая отрасль Беларуси — только-только начался летний сезон.

Сотни белорусов оказались в ловушке: наземные границы также закрыты, все за исключением российской. Выехать за границу через наземный переход могут только дипломаты, официальные делегации, водители фур, командированные, а также те, кто едет на похороны родственника или на лечение в больницу. Раз в 6 месяцев выехать из страны также могут те граждане Беларуси, кто учится за границей или постоянно там живет.

Местные власти трех областей Беларуси ввели дополнительную плату за выезд за границу на собственном автомобиле.

Вернуться в Беларусь можно — наземные границы работают на прием. Однако перед теми белорусами, которые регулярно пересекают границу, стоит вопрос — смогут ли они вообще выехать из страны после возвращения?

Таковы последствия для простых жителей страны задержания 23 мая белорусского блогера Романа Протасевича после экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске.

Напомним, что 23 мая, лайнер, пассажирский лайнер, осуществлявший рейс Афины-Вильнюс, был направлен в Минск — по информации белорусских спецслужб, из-за сообщения о минировании. Борт прибыл в Минск в сопровождении белорусского военного истребителя. В самолете находился блогер, бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала "NEXTA", главный редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который ранее в Беларуси был объявлен в розыск. Он и его девушка, гражданка России София Сапега, были задержаны почти сразу после приземления. Сообщение о минировании оказалось ложным, лайнеру Ryanair разрешили вылететь в Вильнюс после пяти часов в Минске. Вылетал самолет из минского аэропорта без нескольких пассажиров, в том числе и Романа Протасевича и его девушки.

Практически сразу после вынужденной посадки самолета в столице Беларуси начали поступать сообщения о негативной реакции мировых лидеров на произошедшее. Принудительную посадку самолета в Минске назвали актом государственного терроризма.

Сразу после инцидента страны ЕС призвали европейские авиакомпании прекратить полеты над Беларусью. Первыми за запрет выступили власти Британии. Также она одной из первых стран Европы закрыла свое небо для воздушного перевозчика из Беларуси Belavia. Этому примеру последовали другие государства Европы. Сейчас европейские авиакомпании прокладывают воздушные маршруты в облет территории Беларуси, согласно рекомендациям авиационной безопасности ЕС.

28 мая Лукашенко встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. "Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка", — обратился Путин к Лукашенко, а тот продолжил его фразу: "Всплеска эмоций". "Да, всплеска эмоций", — подтвердил Путин. И в очередной раз напомнил о том, что после принудительной посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году со стороны Запада не последовало реакции.

ХАМАС дистанцировался от Лукашенко

Александр Лукашенко продолжает придерживаться версии о том, что пассажирский самолет Ryanair был принудительно посажен в Минске из-за угрозы взрыва на борту.

"Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день "минируют" то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации", — сказал спустя два дня после инцидента Лукашенко.

Он отметил, что в случае с рейсом Афины — Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа — из Швейцарии. Притом, по его словам, сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно.

23 мая на пресс-брифинге по инциденту с аварийной посадкой самолета компании Ryanair в Национальном аэропорту "Минск" директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский заявил, что сообщение о минировании транспорта пришло от имени солдат организации ХАМАС (палестинское исламистское движение в секторе Газа).

По его словам, в сообщении на английском языке было написано: "Мы, солдаты „ХАМАС", требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне".

ХАМАС уже осудил Беларусь за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания Романа Протасевича. Об этом рассказал заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

"Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы", — заявил Абу Марзук.

Как оказалось позже, Беларусь призвала самолет Ryanair приземлиться еще до того, как была получена информация о предполагаемой угрозе взрыва.

Цена демократизации от Евросоюза

28 мая команда Светланы Тихановской опубликовала экономический план ЕС для демократической Беларуси, разработанный и принятый Еврокомиссией. Лидер белорусской оппозиции заявила, что реализация плана начнется "с наступлением демократических изменений в нашей стране". Реформы создадут условия для экономического роста, устойчивости экономики и создания рабочих мест.

Демократизация страны должна начаться с проведения новых президентских выборов. Если Беларусь выберет этот путь, то сможет обратиться за финансовой помощью в ЕС.

По оценкам Офиса Светланы Тихановской, полный объем международного финансирования — с учетом Плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других МФИ — составит около 10 млрд долларов на первые 3 года.

Названный объем финансирования становится первым публично объявленным взносом международного сообщества в демократическую Беларусь. На начальном этапе и в последующем ожидается участие международных финансовых институтов (прежде всего, МВФ, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация), а также правительств стран Запада, сообщает Тихановская.

Новые санкции: удар по калийным удобрениям и нефтепереработке

Процесс реализации санкций ЕС против Беларуси запущен, но пока рано говорить, какие сектора они охватят. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что в четвертом пакете санкций может быть решение об ограничении экспорта калийных удобрений из Беларуси в ЕС. Речь идет не о точечных ограничениях в отношении физлиц и конкретных компаний, а о целых секторах экономики. В их числе называют калийную и нефтеперерабатывающую промышленность, которые имеют весомое значение для белорусского бюджета.

667 дел по "массовым беспорядкам"

В Беларуси прокуроры направили в суды 667 уголовных дел по массовым беспорядкам, действиям, грубо нарушающим общественный порядок, угрозам милиционерам и их публичному оскорблению, надругательству над государственной символикой и т.д. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, фигурантами дел выступают 944 человека, 682 из них уже осуждены.

Как пример упоминается история 48-летнего жителя Борисова, который в подпитии вышел на балкон и в присутствии соседей "выкрикивал слова, унижающие честь и достоинство Президента Республики Беларусь". Хотя протрезвевший мужчина раскаялся, но уголовное дело на него продолжается.

В апреле 2021 года возбуждено уголовное дело на белоруса, который в ноябре 2020-го в Facebook написал пост, "в котором оскорбил президента Республики Беларусь и обвинил его в совершении убийства".

Количество политзаключенных в Беларуси растет. По состоянию на 28 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 436 человек

Режим призывает европейских партнеров одуматься

Беларусь рассматривает возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и оргпреступностью. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей. По словам министра, ограничения могут коснуться также политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории Беларуси.

"На фоне ужесточенного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в "Восточном партнерстве". Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл, — заявил глава внешнеполитического ведомства. — Рассматриваются и другие меры реагирования. Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и спокойствии. Хотелось бы призвать наших европейских партнеров одуматься и прекратить нападки на суверенитет соседней страны. Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война.

"Беларусь — это мой ребенок"

На встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления Беларуси, Лукашенко заявил, что суверенитет страны является непреходящей ценностью.

"Никто речи не ведет о сдаче суверенитета. Еще раз повторяю: сдача суверенитета — это не со мной. Беларусь — это мой ребенок. Я его своими руками создавал. Как я могу собственноручно это все уничтожить? Это не со мной. Если вы это захотите сделать, делайте, но не со мной. Это ценность непреходящая. Никогда нам не будет счастья, если нами будет кто-то управлять. Никогда!" — сказал политик.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь в нынешней обстановке поддерживают и крупные державы: "И Россия, и Китай, они молодцы, они здорово нас поддерживают, помогают".

Говоря о Китае, Лукашенко сказал, что ранее в разговоре с Председателем КНР Си Цзиньпином была озвучена просьба помочь с расширением поставок необходимой номенклатуры продукции на китайский рынок, причем на конкурентной основе. В результате отмечаются хорошие темпы прироста товарооборота. Более того, Китай несколько раз оказывал Беларуси безвозмездную помощь в борьбе с пандемией.

"Что касается Российской Федерации, там не без проблем. Потому что там, вы же видите, разные люди, разные интересы. Но россияне, ну я не скажу, что у нас ухудшились отношения. Наоборот, мы сейчас пытаемся найти выход из того или иного конкретного положения. В том числе предприятий, которые попадают под санкции", — сказал политик.

18-летний фигурант дела о массовых беспорядках совершил суицид

В Минске покончил жизнь самоубийством 18-летний Дмитрий Стаховский, он проходил по делу о массовых беспорядках. На его странице в "ВКонтакте" размещена предсмертная записка, где обвинение в смерти звучит в адрес Следственного комитета. В ней также говорится про давление силовиков, из-за чего и произошел "ужасный поступок".

Дмитрий Стаховский был подозреваемым по делу о массовых беспорядках. По данным правозащитного центра "Весна", впервые Дмитрия вызвали в Следственный комитет на допрос в ноябре 2020 года. Так он узнал, что является подозреваемым по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса) — якобы Дмитрий строил баррикады около торгового центра "Рига" в Минске. Накануне гибера 25 мая 2021 года его также вызывали в СК.

Ранее в шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок. Он был приговорен к 5 годам колонии общего режима за массовые беспорядки. Обстоятельства его смерти выясняются.

8% белорусов получили хотя бы одну дозу вакцины

По сообщениям Минздрава в Беларуси по состоянию на 27 мая более 475,9 тысяч человек получили первую дозу вакцины против Covid-19, более 292,3 тысяч человек прошли полный курс вакцинации.

По данным Белстата, население Беларуси на начало 2021 года составило 9 млн 349,6 тыс. человек. Таким образом, одну дозу вакцины получили 5,09% белорусов, две дозы — 3,13%. Вакцинация в Беларуси проходит в основном российским "Спутником V".