Неделя в Беларуси: внешний долг бьет рекорд, Лукашенко назвал условие досрочных выборов

Лукашенко назвал европейцев и американцев "последними мерзавцами" за то, что не помогли Беларуси в борьбе с Covid-19. Тихановская выступила в Комиссии по правам человека конгресса США и заявила, что белорусы страдают от репрессий режима. Госдолг Беларуси тем временем побил рекорд за все время наблюдений. Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

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"Ну не помогли — и не надо"

Александр Лукашенко назвал "последними мерзавцами" "этих европейцев и американцев", так как "ничем не помогли Беларуси" в борьбе с Covid-19.

"Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну не помогли — и не надо, не просим мы их. Нет, так надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию. Главное при этом, мы лечили и будем лечить наших людей. И, дай Бог, эта проблема была у нас ликвидирована, так как сейчас она ликвидируется. И мы могли лечить людей с надбавками: чтобы мы тех врачей, которые работают в "красных зонах" с ковид-больными, мы их поддерживали, — заявил Лукашенко.

В реальности в рамках проекта, финансируемого ЕС, на приобретение для Беларуси средств индивидуальной защиты, лечебного и диагностического оборудования за год было потрачено 3,8 млн долларов.

Госдолг Беларуси побил рекорд

Согласно данным Минфина на 1 апреля внутренний госдолг Беларуси составил рекордные 11,763 млрд BYN. Такой объем госдолга стал максимальным за доступный период ведения статистики. Предыдущий рекорд по внутреннему госдолгу продержался всего месяц.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 18,1 млрд. долларов США. Для сравнения: на 1 апреля 2020 года внешний госдолг был равен 16,634 млрд USD, на 1 апреля 2014 года — 12,131 млрд USD. За 7 лет внешний госдолг вырос почти в полтора раза.

Ухудшение показателей связано с девальвацией белорусского рубля и сильной валютизацией госдолга. После череды кризисов белорусская экономика до сих пор далека от образца 2014 года.

G7 — за новые выборы в Беларуси

Страны G7 призвали Лукашенко провести новые президентские выборы под международным наблюдением и освободить всех политзаключенных, говорится в итоговом коммюнике "семерки", принятом на встрече глав МИД государств объединения в Лондоне.

"Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека", — сказано в документе.

В Беларуси готовы провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США, заявил Лукашенко.

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", — сказал Александр Лукашенко.

Новые санкции откладываются

Четвертый пакет санкций ЕС против руководства Беларуси не будет готов накануне саммита Евросоюза по иностранным делам 10 мая. Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петера Стано объяснил, почему не успели — между странами — членами ЕС идут дискуссии насчет того, кто из персоналий должен быть в санкционном списке и насколько санкции должны быть масштабными. Работа еще продолжается, и, по словам Стано, нет определенного срока, к которому санкции должны быть приняты и объявлены.

"Позвольте мне, прежде всего, подчеркнуть, что ЕС твердо стоит на стороне народа Беларуси. Именно поэтому мы не миримся с продолжающимися репрессиями и нарушениями основных свобод и прав человека граждан страны. Санкции будут подготовлены и окончательно утверждены после того, как завершатся дискуссии между странами — членами ЕС, и все страны-члены согласятся с их масштабом и всеми, кто должен быть подвергнут санкциям, а также после завершения всех необходимых процедур. Это процесс, который не имеет заранее установленной даты и всегда занимает некоторое время, поскольку все списки (равно решения о санкциях в отношении конкретных людей или организаций) должны иметь надежное юридическое обоснование, подкрепленное соответствующими доказательствами, и единогласное согласие по ним всех 27 государств — членов ЕС. Мы надеемся, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, — сказал Петер Стано.

В то же время Евросоюз, как подчеркнул его представитель, призывает власти Беларуси прекратить продолжающиеся репрессии и включиться в инклюзивный общенациональный диалог для поиска выхода из текущего кризиса, чтобы права народа были соблюдены, а его голос и выбор относительно руководства страной были услышаны.

С октября 2020 года ЕС ввел уже три пакета санкций в отношении Беларуси. Первый пакет санкций был принят 2 октября касался 40 белорусских официальных лиц. Это были силовики (представителей МВД и КГБ) и члены ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Следующий, второй по счету пакет санкций приняли 6 ноября. В нем Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и еще 14 высокопоставленных чиновников.

Третий пакет санкций был принят 17 декабря. В нем ЕС затронул представителей белорусских властей и бизнеса.

Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы из-за санкций против Беларуси. Об этом он заявил в ходе доклада премьер-министра Романа Головченко. "Просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет", — сказал Лукашенко.

"Пока Лукашенко не уйдет и режим не падет"

В Комиссии по правам человека конгресса США прошли онлайн-слушания по Беларуси. На них выступила Светлана Тихановская и предложила организовать международную конференцию, чтобы изучить ситуацию в стране. Она также отметила, что США были в числе первых, кто ввел санкции и визовые запреты в отношении представителей белорусской власти, и призвала Штаты включиться в международный переговорный процесс с их европейскими партнерами.

"Лукашенко пытается тянуть время, чтобы все забыли о Беларуси. Поэтому мы хотим привлечь к белорусскому кризису внимание всего мира. Важна не только международная солидарность, но и конкретные действия. Уже почти год мои дети каждый день спрашивают, где их папа и когда он вернется. И так живут тысячи семей в Беларуси: они страдают от репрессий режима каждый день", — отметила Тихановская.

Экс-помощник госсекретаря США Дэвид Крамер заявил, что нужно расширять санкции — "пока Лукашенко не уйдет и режим не падет. И мы готовы делать так, чтобы ему было сложно оставаться у власти". Также он призвал оказывать максимальное давление на чиновников и олигархов, которые поддерживают режим, и назвал конкретные имена: Виктор Шейман, Алексей Олексин, Александр Зайцев, Николай Воробей, Александр Мошенский, Владимир Пефтиев.

Экс-специальный советник Госдепа США по СССР Пол Гобл заявил, что "с уходом Лукашенко кризис не закончится — и нам стоит поддержать строительство новой Беларуси".

Силовиков лишили званий

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает, что более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств Беларуси лишены воинских и специальных званий.

"В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес", — говорится в сообщение.

В пресс-службе сообщили, что вопрос о лишении определенных лиц воинских и специальных званий инициировали руководители силовых ведомств "с учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий".

Немецкие адвокаты помогают пострадавшим белорусам



В прокуратуру Германии подали заявление на Александра Лукашенко из-за "преступлений против человечности". Это сделали четыре немецких адвоката от имени десяти белорусов, которые сообщили об арестах по несущественным причинам, жестоком обращении и пытках. Путем универсальной юрисдикции возможно привлечение к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом, в том числе совершенные в других государствах.

Cам Лукашенко считает глупым шагом и сиюминутной политикой обращение в прокуратуру Германии в отношении него, в котором говорится о совершенных преступлениях против человечности. "Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить", — заявил Лукашенко.

Это не первый случай отсылки к универсальной юрисдикции после прошлогодних выборов президента в Беларуси. В конце 2020 года литовская Генпрокуратура сообщала о начале досудебного расследования случая насилия в отношении гражданина Беларуси со стороны силовиков на основании универсальной юрисдикции. Генпрокуратура Беларуси назвала это досудебное расследование вмешательством во внутренние дела страны.

В феврале этого года в Главное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии поступило заявление о насильственных действиях белорусских силовиков. В Польше прокуратура проводит расследование по фактам задержания и избиения задержанных в Минске 10 августа трех граждан Польши.

Пророссийскую партию не зарМинистерство юстиции Беларуси отказало в регистрации партии "Союз", которую называют пророссийской. По проверкам данных 150 человек из 1023 выяснилось, что 26 просто не существует.



Оргкомитет по созданию партии "Союз" во главе с Сергеем Лущем был сформирован на платформе одноименной гражданской инициативы, которая с 2016 года продвигает белорусско-российскую интеграционную повестку.

Инициаторы создания партии ставят перед собой цели "развития демократии и совершенствования политической системы государства для построения полноценного гражданского общества и создания условий, способствующих полноценному функционированию экономики". Также они намерены содействовать "развитию белорусско-российской интеграции, представленной двусторонними отношениями, договором о создании Союзного государства, Евразийским экономическим союзом, другими интеграционными проектами, которые являют собой основу благополучия и поступательного развития белорусского государства", говорится в материалах съезда.