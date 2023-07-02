Неизвестные атаковали посольство Беларуси в Нидерландах
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Неизвестные в ночь на воскресенье, 2 июля, совершили нападение на посольство Беларуси в Нидерландах. Несколько окон здания дипломатической миссии в Гааге были разбиты.

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Кроме того, на фасад нанесена надпись "Жыве Беларусь!" и обвинение президента Беларуси Александра Лукашенко в терроризме, передала нидерландская медиакомпания Omroep West.

По подозрению в атаке полиция задержала 31-летнего мужчину. Начато расследование инцидента. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило акт вандализма.

Депутат парламента Нидерландов от леволиберальной партии "Демократы 66" Сьёрд Сьёрдсма осудил случившееся, призвав не нападать на посольства или резиденции иностранных государств. Подобные действия "делают более уязвимыми" нидерландских дипломатов за границей, отметил парламентарий.

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