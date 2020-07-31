Неизвестные ограбили филиал банка в Берлине

Неизвестные в пятницу совершили ограбление в берлинском районе Нойкельн, как сообщает городская полиция в твиттере, ограблен филиал банка.

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"Четверо мужчин напали на филиал банка на площади Херманнплатц и распылили там газ. При этом несколько человек пострадали. Наши коллеги находятся на месте и выясняют обстоятельства", - сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о том, что якобы была ограблена инкассаторская машина. Телеканал Welt в свою очередь сообщает, что 11 человек пострадали от применения слезоточивого газа, местонахождение преступников неизвестно. Неизвестно также, удалось ли им забрать деньги. Речь идет о филиале банка Postbank, который находится в торговом центре Karstadt.

Телеканал отмечает, что ограбление совершено в середине дня, на людной площади, где сходится несколько крупных улиц и находится много камер наблюдения, что может указывать на тщательно спланированное преступление.

Отмечается, что прилежащие улицы в настоящее время перекрыты, линии метро U7 и U8 проезжают станцию Херманнплатц без остановок.