Неизвестные пытались взять штурмом посольство Ливии в Беларуси
Foto: F64

Ранним утром 27 августа неизвестные пытались взять штурмом здание посольства Ливии в Беларуси, сообщает TUT.BY.

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В шесть утра около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. Сотрудники расположенного по соседству посольства Молдовы вызвали милицию. Прибыл ОМОН, но получил команду не вмешиваться и уехал. В здании разбили стекло, выломали дверь. Самого временного поверенного в делах Ливии — его зовут Астейта Мухаммед Марий — пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить.

Сейчас люди, пытавшиеся штурмовать здание, находятся на территории посольства. Они потребовали от сотрудников диппредставительства покинуть здание посольства, иначе они начнут штурм первого этажа. Среди нападавших несколько арабов, остальные — люди славянской внешности, они говорят на чистом русском языке.

Месяц назад уже предпринималась попытка штурма посольства.После этого МИД Ливии обратился за помощью в российские охранные структуры.

МИД Беларуси в происходящее не вмешивается: это территория суверенного государства.

Ливию в Беларуси представляют сторонники Ливийской национальной армии (войск парламента страны) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответственно, штурмовавшие могут быть их оппонентами, сторонниками Правительства национального согласия, контролирующего ливийскую столицу Триполи. Гражданская война и двоевластие в Ливии длятся с 2014 года.

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