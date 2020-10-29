Неизвестный напал на людей в Ницце, есть погибшие (дополнено в 12.28)

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром напал на людей в городской церкви Нотр-Дам, сообщает издание Nice-Matin. По другой информации, нападение произошло не в самой церкви, а рядом с ней.

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Кровопролитное нападение в церкви в Ницце совершил радикализированный мусульманин, заявил мэр города Кристиан Эстрози. "Он кричал "Аллах акбар" даже когда ему оказывали медпомощь после задержания", - рассказал Эстрози журналистам.

Произошедшее он охарактеризовал как проявление исламского фашизма. "Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", - заявил мэр.

Он сообщил, что решил из соображений безопасности на время закрыть все христианские церкви и другие места культа города. Также будут предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности этих объектов.

Изначально Эстрози сообщал, что в результате нападения погибли два человека, а еще один – в критическом состоянии. Однако затем он озвучил информацию о трех погибших. Кроме того, госпитализирован сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжелое.

"Личность этого варвара мы еще не установили", - констатировал мэр Ниццы.

Ранее французское телевидение сообщало о трех жертвах. При этом, некоторые СМИ передавали, что один из погибших – 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим.

Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией.

Телеканал BFMTV сообщил, что к расследованию подключилось подразделение прокуратуры, занимающееся делами, связанными с терроризмом.

Attaque au couteau à Nice. L’avenue jean Medecin est complètement bloquée par les forces de l’ordre. pic.twitter.com/AaTLmu1aQK — Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020

Убийство французского учителя чеченцем

Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

29 октября 2020 года мусульмане по всему миру отмечают день рождения пророка Мухаммеда. Кроме того, католики во Франции готовятся отметить свой праздник – День всех Святых, приходящийся на 1 ноября.

После недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о кризисе ислама по всему миру и высмеивающих ислам карикатур в журнале Charlie Hebdo отношения страны с мусульманскими общинами и странами обострились.

Автомобильный таран в Ницце

В Ницце несколько лет назад уже была кровопролитная террористическая атака. Вечером 14 июля 2016 года сразу же по окончании праздничного салюта по случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии - в толпу зрителей на Английской набережной на большой скорости врезался грузовой автомобиль и проехал около 2 километров, давя людей. В результате теракта погибли 86 человек, свыше 200 получили травмы. Террорист – выходец из Туниса – был застрелен полицейскими. Французские власти квалифицировали эту атаку как террористический акт.