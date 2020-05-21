Неизвестный открыл стрельбу на военной базе в Техасе

На авиабазе ВМС США Корпус-Кристи в Техасе произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения, передает "Интерфакс" со ссылкой нв телеканал CNN.

После сообщения об инциденте территория военной базы была сразу закрыта. Стрелявший был нейтрализован, сообщает портал KRIS 6 News со ссылкой на сообщение базы.

Позднее представители авиабазы сообщили, что стрельба произошла примерно в 06.15 по местному времени.

На официальной странице базы в фейсбуке сообщается, что территория еще не проверена полностью. На месте работают службы экстренного реагирования и представители правоохранительных органов.

Там отметили, что информация о происшествии будет публиковаться по мере ее поступления.