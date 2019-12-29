Неизвестный совершил нападение с ножом в синагоге в штате Нью-Йорк

Минимум пять человек получили ножевые ранения в субботу, 28 декабря, в 21.50 по местному времени (05.50 мск воскресенья) в ортодоксальной синагоге хасидского раввина Хаима Роттенберга в Монси (штат Нью-Йорк) во время празднования Хануки. Об этом сообщил в Twitter Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев (OJPAC).

Пострадавших доставили в больницу близлежащего Сафферна, еще два человека в критическом состоянии были госпитализированы в травматологический центр Уэстчестера в Вальхалле.

Как передает американская телерадиосеть CBS, во время праздничных торжеств в здание проник вооруженный мачете мужчина, чье лицо было скрыто под шарфом. Он нанес нескольким участникам праздника ножевые ранения. Остальные посетители синагоги смогли выбраться на улицу.

Полиция оцепила район

Как передает местная газета Hamodia, нападавший скрылся с места преступления на автомобиле марки Nissan. Полиция оцепила прилегающий к синагоге район. В качестве меры предосторожности работавшие на тот момент магазины в Монси были закрыты.

По данным СМИ, похожий автомобиль позднее был остановлен правоохранительными органами, а подозреваемый задержан. Начальник полиции Рамапо Брэд Вейдел позднее подтвердил, что полиция города Нью-Йорка обнаружила автомобиль и возможного подозреваемого.

Произошедшее не должно стать "новой нормой”

Бюро по борьбе с терроризмом департамента полиции города Нью-Йорка сообщило, что пристально следит за развитием ситуации. Мэр мегаполиса Билл де Блазио написал в Twitter, что полиция не допустит, чтобы подобные нападения стали "новой нормой”.

По сообщению AP, в этом году в ходе празднования Хануки, в городе Нью-Йорке и в одноименном штате была зафиксирована целая серия атак, предположительно, антисемитской направленности. С начала этой недели только в полицию мегаполиса поступило около шести подобных сообщений.

Хасидизм - одно из течений в иудаизме. Оно основывается на каббале, которая трактуется под углом зрения нравственного совершенствования и судеб еврейского народа.Ханука в этом году отмечается с 22 по 30 декабря, это праздник освящения жертвенника и возобновлении храмовой службы Маккавеями - одной из династий, разгромившей и изгнавшей с Храмовой горы греко-сирийские войска в 165 году до нашей эры.