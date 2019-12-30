Неизвестный устроил стрельбу в магазине в центре Берлина, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую полицию.

По сведениям полицейских, стрельба произошла недалеко от Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города — контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". Неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов.

Полиция немецкой столицы в своем Twitter отмечает, что ситуация находится под контролем. Информации о пострадавших нет. По предварительным данным полиции, стрельбу открыл грабитель.