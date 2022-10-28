Неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США. Ее муж в больнице

Утром 28 октября неизвестный мужчина проник в дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и напал на ее супруга Пола. 82-летний мужчина был госпитализирован, а преступник арестован. Главы нижней палаты американского парламента в тот момент не было дома.

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"Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь, и ожидается, что он полностью выздоровеет", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой спикера Палаты представителей.

Мотивы злоумышленника сейчас выясняет полиция. Как именно ему удалось проникнуть внутрь, пока что неизвестно, равно как и детали случившегося.

Как напоминает Reuters, менее чем через две недели в США пройдут промежуточные выборы в американский парламент, на которых 82-летняя Пелоси возглавляет Демократическую партию.

В январе прошлого года дом политика разрисовали граффити, а перед гаражом оставили свиную голову.