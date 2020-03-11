Некоторым жителям Уханя разрешили вернуться на работу

Работники ключевых производств в Ухане постепенно возвращаются на работу, сообщает Reuters. Разрешение возобновить работу поступило на следующий день после визита президента Си Цзиньпиня в город.

Город был закрыт на карантин с конца января. Начиная с 11 марта, работники общественного транспорта и предприятий, производящих медикаменты, а также предметы первой необходимости, могут вернуться на работу. Работники других индустрий, влияющих на глобальные и национальные поставки тоже могут вернуться на работу, но с разрешением.

Передвижение остается ограниченным, школы также остаются закрыты.

Ухань производит примерно 10% от автомобилей, произведенных в Китае, а также является домом для сотен поставщиков запчастей. В Китае производство возвращается в норму.

По последним данным, в Китае было 24 новых случая заражения COVID-19 и 22 смерти. Все смерти произошли в Ухане. Местные эпидемиологи считают, что не исключено, что к концу марта в Китае не будет ни одного нового случая заражения новым коронавирусом.