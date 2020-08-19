Нелетальное, но смертоносное. Чем опасно оружие, которые применяли белорусские правоохранители

Белорусские власти официально подтвердили, что против демонстрантов использовались водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Это оружие сами правоохранители называют "нелетальным", утверждая, что оно не может причинить серьезного вреда. Так ли это?

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17 августа международная экспертная организация iSANS опубликовала специальный доклад, проанализировав данные о пострадавших во время уличных протестов и задержаний в Минске.

Как утверждают исследователи, им удалось получить доступ к диагнозам 347 человек, доставленных в больницы Минска с 9 по 13 августа 2020 года. При этом авторы доклада оговаривают, что речь идет лишь о наиболее тяжелых случаях, попавших в медицинские сводки.

"По данным на утро 17 августа, более 700 человек обратились с жалобами на противоправные действия правоохранителей, — говорится в исследовании. — Часть людей наверняка (пока) не обращались к медикам и не подавали жалобы. Кроме этого, не все задержанные были освобождены из мест предварительного содержания".

В списке подтвержденных диагнозов — огнестрельные ранения, открытые и проникающие травмы грудной клетки, оскольчатые ранения различных частей тела, взрывные и минно-взрывные травмы, термические ожоги, химический ожог глаз, баротравма ушей, последствия токсического действия газов, переломы, вывихи и гематомы.

Как подчеркивают авторы доклада, значительная часть травм и ранений пострадавших стала результатом физического насилия со стороны правоохранительных органов, но наиболее тяжелые повреждения специалисты объясняют применением так называемого нелетального оружия — резиновых пуль, слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Нелетальное летальное?

О таких же спецсредствах, которые применялись при разгоне демонстраций в Беларуси, в США заговорили после того, как по стране прокатилась волна массовых протестов. При этом арсенал американских полицейских мало чем отличался от вооружения белорусских спецподразделений: в крупнейших городах страны, включая столичный Вашингтон, против протестующих использовали те же резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый и перечный газ, что и в Минске.

"Это оружие должно использоваться в самую последнюю очередь, когда полиция уже не может справиться с неконтролируемым уровнем насилия, когда существует реальная угроза общественной безопасности, — уверена преподаватель университета Беркли, врач Рохини Хаар, изучавшая последствия применения подобных спецсредств. — Без этого оправдать использование такого оружия против безоружных гражданских лиц просто невозможно".

Во время массовых протестов в США от применения "нелетальных средств" пострадали сотни человек, десятки получили тяжелые травмы и были искалечены. При этом точное число пострадавших не знает никто.

Как пояснил телекомпании CNN бывший глава одного из подразделений полиции в штате Нью-Джерси Брайан Хиггинс, каждое применение огнестрельного оружия тщательно документируется, но в США правоохранители не обязаны отчитываться об использовании светошумовых гранат или резиновых пуль, а за медицинской помощью обращаются только получившие наиболее тяжелые травмы.

"Данные об этом собирают правозащитники и журналисты, а общей национальной базы данных просто не существует", — подтверждает и Рохини Хаар.

Правозащитники в США уже несколько десятилетий подряд требуют полностью запретить или законодательно ограничить использование полицейскими нелетального оружия, утверждая, что его применение сопровождается травмами и увечьями участников протестов.

Какие именно спецсредства вызывают больше всего вопросов?

Резиновые пули

Впервые резиновые пули были применены полицией и британскими армейскими подразделениями в Северной Ирландии в 1968 году и с тех пор появились на вооружении правоохранительных органов почти всех стран мира.

При этом "резиновые" пули далеко не всегда сделаны из резины. В США все подобные боеприпасы обозначают термином "кинетические ударные заряды". Они могут быть сделаны из дерева, отвержденной пены, пластика, из плотной резины без металлического сердечника или с ним.

Есть пули в виде картечи, или выстреливаемые в виде комбинированных зарядов — светошумовая граната, при разрыве выпускающая слезоточивый или перечный газ и разбрасывающая на несколько метров резиновые или пластикове шарики.

Вне зависимости от типа, после выстрела эти боеприпасы имеют начальную скорость, сравнимую с обычной пулей, и на близком расстоянии способны нанести тяжелые травмы или убить человека.

"Когда вы слышите о резиновых пулях, то первое, что приходит на ум, это сравнение с безобидными детскими ружьями, но это не так, — считает Рахими Хаар. — После проведенного нами исследования я могу утверждать, что абсолютно безопасного способа применить резиновые пули просто не существует".

В 2017 году доктор Хаар и еще несколько членов правозащитных групп "Врачи за права человека" (Physicians for Human Rights) и "Международная сеть организаций по защите гражданских прав" (International Network of Civil Liberties Organizations) опубликовали в авторитетном медицинском журнале BMJ Open результаты собственного исследования, посвященного применению резиновых пуль.

Авторы статьи приводят данные 26 исследований, проведенных специалистами по всему миру, и задокументировавших 1984 случая причинения травм и увечий от резиновых пуль. В 15% случаев это привело к инвалидности, в 3% — к смерти пострадавших. При попадании такой пули в глаз в 84% случаев результатом стала потеря зрения.

В числе наиболее распространенных травм специалисты называют также внутренние кровотечения, увечья головы и шеи, повреждения кожных покровов и переломы.

"Из этого оружия почти невозможно вести прицельную стрельбу, особенно если огонь открывается по группе или толпе, — говорит доктор Хаар. — Этот заряд вылетает из ствола с такой же скоростью, как и обычная пуля, так что на близком расстоянии он ломает кости. На длинной дистанции эти заряды рикошетят, отскакивая от препятствий, и сам стрелок никогда не знает, куда именно он попадет".

Только за последние месяцы американские издания сообщали о нескольких случаях тяжелых травм в результате применения резиновых пуль. В числе пострадавших оказались и журналисты.

В Миннеаполисе фотограф одной из газет лишилась глаза после попадания такого заряда. В Лос-Анджелесе репортер получил травмы шеи.

В Ла-Месе, штат Калифорния, пуля попала пожилой женщине в переносицу, сломав кости. В Сакраменто подросток был ранен резиновой пулей в челюсть, после чего перенес несколько операций.

Светошумовые гранаты

Нелетальные гранаты стали еще одним видом оружия, которое использовали правоохранители и в Беларуси, и в США. Некоторые из этих зарядов могут поражать цель резиновой картечью или пластиковыми осколками. После взрыва они ослепляют вспышкой яркого света, оглушают невероятно громким звуком, уровень которого, согласно исследованиям организации "Врачи за права человека" может достигать от 160 до 180 децибел.

Подобный уровень звукового воздействия Американская ассоциация речи и слуха (American Speech-Language Hearing Association) считает небезопасным даже в случае кратковременного применения. В результате взрыва подобной гранаты могут быть повреждены барабанные перепонки, а временная глухота может продолжаться до 6 часов.

Кроме этого, в зарядах используется и пиротехническая смесь, например, магния и нитрата аммония. Его срабатывание может стать причиной сильных ожогов, на которые нередко жалуются пострадавшие.

Именно поэтому Верховный суд штата Северная Каролина, например, признал светошумовые гранаты "оружием, которое приводит к массовой гибели и разрушениям".

Тем не менее, официальной статистики о числе жертв подобного оружия в США не существует. В 2015 году расследовательское издание ProPublica, изучив полицейские и больничные сводки, заявило, что за 15 лет применение светошумовых гранат стало причиной смерти как минимум 50 человек в Соединенных Штатах.

"Предположительно, это лишь малая часть всех пострадавших, так как доступно очень мало отчетов об использовании таких гранат, — отмечает издание. — Взрыв в непосредственной близости от человека может стать причиной тяжелых увечий или смерти, так как температура горения пиротехнической начинки превышает температуру горения вулканической лавы".

Слезоточивый газ

Слезоточивый газ или его различные варианты, используемые полицейскими подразделениями, поражает глаза, нос, рот, легкие и кожу. Химические соединения, на основе которых и разрабатывается это нелетальное оружие, запрещены международными конвенциями, оговаривающими правила ведения боевых действий, но тем не менее они широко применяются полицей во всем мире.

Специалисты считают, что, кроме ожогов роговицы глаз и химических ожогов легких, использование слезоточивого газа может привести к куда более тяжелым последствиям.

"Ученые до сих пор спорят о том, какой ущерб наносит этот газ дыхательной системе человека, — говорит автор книги, посвященной истории этого оружия, Анна Фейгенбаум. — Мы не знаем, как он влияет на людей, страдающих астмой и заболеваниями легких".

Во время массовых протестов в США американские врачи не раз высказывали опасения, что применение слезоточивого газа может быть особенно опасным во время пандемии коронавируса: попавшие под воздействие газа люди начинают неудержимо чихать и кашлять, и никто не может гарантировать, что в толпе демонстрантов не найдется ни одного носителя вируса.