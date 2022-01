"Нельзя отдать Казахстан". Как на массовые протесты отреагировали в Евросоюзе, Беларуси, России и США?

Европейский союз (ЕС), Россия, Беларусь, США и Латвия дали свою оценку происходящим в Казахстане массовым протестам. В рамках миротворческой операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в страну отправлены подразделения военных.

В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ заявили, что Россия внимательно следит за развитием событий в Казахстане, информации о пострадавших гражданах страны пока нет, пишет ТАСС.

"Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет", — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Между тем Беларусь, где массовые протесты проходили в августе 2020 года, обеспокоена происходящим в Казахстане, сообщили в МИД страны. В эфире белорусских государственных телеканалов протесты называют "Майданом, который координируется из Прибалтики и Польши".

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что "нельзя отдать Казахстан", сообщает RT со ссылкой на провластный белорусский Telegram-канал "Пул Первого".

"Это будет подарок — как Украина для Америки, НАТО", — указал Лукашенко, добавив, что именно по этой причине Беларусь решила принять участие в миротворческой операции ОДКБ.

Deutsche Welle сообщает, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала решение Лукашенко отправить военных в Казахстан "вооруженным вмешательством в дела другого государства".

"Каждый белорус понимает, что потерявший легитимность Лукашенко не имеет права принимать решения о вводе войск и жертвовать белорусами ради вооруженной симуляции стабильности в регионе", — заявила Тихановская.

Тем временем Евросоюз продолжает следить за "сложной ситуацией в Казахстане" и осуждает мародерство и погромы, сожалеет о гибели людей, пишет ТАСС. ЕС выразил готовность способствовать диалогу в стране. Решение властей Казахстана обратиться за помощью в ОДКБ принято к сведению, сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.

"На данном этапе я могу сказать, что мы приняли к сведению решение президента Токаева запросить содействие со стороны ОДКБ направить миротворческие силы в Казахстан на ограниченный срок для помощи в стабилизации ситуации", — подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также высказалась о происходящем в Казахстане. По словам Псаки, с российской стороны прозвучали заявления о том, что за массовыми протестами стоит США. Представительница Белого дома назвала такие предположения безумными.

"Безумные российские утверждения о том, что за этим стоят США. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что это неправда", — заявила Псаки.

Как пишет РБК, она не уточнила, кто именно высказал подобные предположения. Псаки также подчеркнула, что США следят за развитием событий в Казахстане и призывают демонстрантов к мирным действиям, а местное правительство — к сдержанности.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что сотрудники латвийского посольства в Нур-Султане в безопасности, ведомство пытается информировать жителей о происходящем и призывает в ближайшее время не планировать поездки в Казахстан.

По мнению Ринкевича, насилие не поможет решить сложившуюся ситуацию.

"Тщательно слежу за событиями в Казахстане, воздержание от насилия и диалог — единственный способ предотвратить сложившуюся ситуацию", — подчеркнул политик.

Closely following events in #Kazakhstan, restraint from violence and dialogue is the only way to resolve current situation