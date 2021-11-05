Немецкие экологи потребовали остановить сертификацию "Северного потока-2"

Руководитель некоммерческой организации по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) Саша Мюллер-Креннер призвал к остановке сертификации "Северного потока-2" в связи с "игнорированием" властями ФРГ польской позиции по вопросу газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

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"Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей", — отметил Мюллер-Креннер. По его мнению, что газопровод ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и соблюдение климатических целей.

Это не первая попытка экологов из DUH помешать реализации проекта. В июне активисты настаивали на временной остановке прокладки трубопровода для оценки его влияния на окружающую среду.

Строительство "Северного потока-2" завершилось 10 сентября. В начале ноября в министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что процесс сертификации газопровода продолжается, дата завершения процедуры пока неизвестна.