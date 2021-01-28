Немецкие эксперты сочли вакцину AstraZeneca пригодной лишь для людей до 64 лет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Участники немецкой Постоянной прививочной комиссии STIKO при институте Роберта Коха считают, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет, сообщает телеканал ARD со ссылкой на проект решения комиссии.

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"Для принятия решения об эффективности прививки для людей старше 65 лет в настоящее время недостаточно данных", - говорится в проекте решения.

Как ожидается, в пятницу решение о допуске вакцины на европейский рынок примет Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Ранее СМИ сообщили, что вакцина не действует на людей старше указанного возраста, которые являются особой группой риска.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Как и российская разработка "Спутник V", она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Коронавирус Вакцинация
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