Немецкие правозащитники требуют отставки главы Олимпийского комитета – он отказался бойкотировать Китай

Германское отделение правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) требует отставки главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и его окружения. Такое заявление сделал Венцель Михальски, директор отделения HRW в интервью радиостанции Deutschlandfunk, которое та разместила на своем сайте в воскресенье, 2 января. Комментарий сделан за месяц до начала зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдет в феврале 2022.

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"Уступить место новому поколению чиновников"

"Если даже деловое сообщество сейчас призывает заклеймить нарушения прав человека в Синьцзяне, то господину Баху и другим точно должно быть ясно, что их время пришло", — заявил Михальски. "Они должны уйти в отставку и уступить место новому поколению чиновников, осознанно подходящих к правам человека", — уверен он.

Правозащитник убежден, что власть спортивных организаций, таких как МОК и Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА), должна быть подорвана, "потому что они продемонстрировали, что могут быть лишь безответственными и жадными".

О бойкоте Олимпиады объявили свыше пяти стран

Сам же Томас Бах в новогоднем обращении высказал мнение, что "поддержка международной общественностью этих зимних Олимпийских игр является очевидной и крайне приветствуется".

Дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине ранее объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Ряд стран объяснил это решение ответом на репрессии Пекина в отношении мусульман-уйгуров в китайском регионе Синьцзян.

"Администрация Джозефа Байдена не будет направлять на зимние Олимпийские и Паралимпийские Игры 2022 года в Пекине дипломатов или иных официальных представителей. Причина — продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека", — отметила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, добавив, что решение не отразится на судьбе американских спортсменов, которые интенсивно готовятся к участию в Играх.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпиада — с 4 по 13 марта.