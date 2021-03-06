Немецкие ученые выяснили, где легче всего заразиться коронавирусом
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Немецкие ученые опубликовали исследование о распространении коронавируса в разных помещениях. Результаты получились неожиданными.

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С 1 марта в Германии после долгого перерыва открылись парикмахерские. Пока магазины (за исключением супермаркетов, строительных и садоводческих), фитнес-клубы, бассейны, рестораны, театры и кино остаются закрытыми. Что уже может начать работу, а где вероятность заразиться слишком высока? Новое исследование из Германии раскрывает неожиданные факты.

В разных помещениях — разные риски

Предположим, вы находитесь в одном месте с человеком-разносчиком коронавируса. Вероятность того, заразитесь вы или нет, зависит сразу от нескольких факторов, и речь идет не только о ношении масок. К примеру, если театральный зал или музей будет заполнен только на 30%, а все зрители будут сидеть в масках, риск заразиться коронавирусом в два раза меньше, чем во время похода в супермаркет.

Поход в театр в таких условиях исследователи Берлинского технического университета (Technische Universität Berlin) оценили даже более безопасным, чем визит к парикмахеру. К местам с самым высоким риском заражения они отнесли среднюю школу (при условии, что ученики будут без масок, а классы будут полными), офисы с сотрудниками без масок и фитнес-клубы с посетителями в масках. При этом предполагалось, что эти помещения проветривали, а участники соблюдали социальную дистанцию и правила гигиены.

За единицу подсчета рисков взяли индекс репродукции (R). Если инфицированный человек находится в помещении и может заразить максимум одного человека, R будет равным единице. Если вероятность заражения очень маленькая, то индекс репродукции составляет меньше единицы. Условия, где R больше единицы, можно считать благоприятными для распространения коронавируса. К ним относятся рестораны, фитнес-клубы, бассейны, школы и офисы на нескольких человек. Неважно, заполнены они наполовину или еще меньше, носят маски посетители или нет.

При этом исследователи Берлинского технического университета не рассматривали мутации коронавируса. Предполагается, что они способны распространятся намного быстрее. Ученые подчеркивают, что их данные — не абсолютная оценка рисков, а оценка условий относительно друг друга. Пока научных данных слишком мало, чтобы точно утверждать, что, например, парикмахерские опаснее театров. Однако эти данные могут помочь в разработке дальнейшей стратегии по открытию ресторанов, магазинов и спортивных учреждений в Германии.

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Deutsche Welle

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