Немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Медицинские тесты свидетельствуют об отравлении Навального, заявили специалисты клиники "Шарите" в Берлине, где лечится российский оппозиционер.

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По мнению немецких медиков, у российского оппозиционера Алексея Навального, привезенного на лечение в берлинскую клинику "Шарите", обнаружены признаки отравления. Об этом они заявили в понедельник, 24 августа. Клинические исследования свидетельствуют об интоксикации организма субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований, говорится в сообщении "Шарите". Воздействие ядовитого вещества на организм подтверждено несколькими независимыми лабораторными исследованиями. По оценке врачей, состояние Навального, находящегося в искусственной коме, остается серьезным, но опасности летального исхода нет.

Для чего используются ингибиторы холинэстеразы
Вещества, принадлежащие к фармакологической группе ингибиторов холинэстеразы, применяются при миастении, невритах, амиотрофическом склерозе, болезни Альцгеймера, психических патологиях.

Они широко используются в качестве инсектицидов и известны также как боевые отравляющие вещества. К их семейству относится, в частности, отравляющее вещество "Новичок". Кроме того, ингибиторы холинэстеразы содержатся в некоторых ядах природного происхождения.

В сентябре 2018 года в "Шарите" с признаками отравления попал издатель сайта "Медиазона" и участник Pussy Riot Петр Верзилов. Заведующий отделением нефрологии профессор Кай-Уве Эккардт заявил тогда, что Верзилов, страдает антихолинергическим синдромом, который вызывают вещества, содержащиеся, в частности, в медикаментах, применяемых для лечения депрессий и психических расстройств — ингибиторах холинэстеразы.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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