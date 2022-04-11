Немецкий концерн Rheinmetall готов поставлять танки Украине
Foto: AP/Scanpix/LETA

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов поставить Украине партию бывших в употреблении танков Leopard 1. "Первый Leopard 1 может быть доставлен в течение шести недель", — сообщил председатель правления концерна Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt 11 апреля. Для осуществления таких поставок Украине потребуется согласие правительства ФРГ.

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По словам Паппергера, Rheinmetall может поставить вооруженным силам Украины до 50 танков Leopard 1 из старых запасов армий других стран. В настоящее время проводится оценка состояния этой техники.

Как сообщил Паппергер, поставки танков Украине могут быть осуществлены по каналам итальянской дочки Rheinmetall Italia в течение трех месяцев. Глава немецкого концерна отметил, что украинским солдатам понадобится лишь несколько дней для того, чтобы научиться пользоваться танками Leopard 1.

Представители Украины в последнее время все чаще выражают недовольство по поводу того, что Германия, по их мнению, поставляет Киеву слишком мало оружия. Призывы активизировать военную помощь Украине раздаются и в правительстве ФРГ. Утром 11 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украине необходимы в первую очередь тяжелые вооружения.

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