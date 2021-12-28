Немецкий политик обвинил Путина в сталинизме

В прославлении сталинского режима обвинил президента России Владимира Путина будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. В интервью изданиям немецкой редакционной сети RND, которое выйдет в свет во вторник, 28 декабря, он также предостерег от дальнейшего "экспансионизма" со стороны Москвы.

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Путин "в мире ностальгии"

По словам Хойсгена, "Путин живет в мире своей собственной ностальгии, где международное право не играет никакой роли", а также "восславляет Советский Союз и даже режим Сталина". Он "стремится к восстановлению российской империи, напоминающей Советский Союз", уверен немецкий политик.

Угрожая запретом "Мемориалу", который занимается проработкой преступлений сталинской эпохи, президент РФ хотел бы продвинуть совершенно другое понимание истории, не имеющее "ничего общего с Россией Сахарова, гласности и перестройки", говорит Хойсген, в прошлом много лет занимавший пост советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике.

Четко определить позиции

По мнению Хойсгена, Путин считает Америку и Европу ослабленными после смены власти в США и Германии и отвода войск из Афганистана, и ищет повод для вторжения в Украину. Ситуацию с войсками РФ близ украинской границы немецкий политик воспринимает как вызывающую опасения и призывает Берлин, Брюссель и Вашингтон четко определить свои позиции по отношению к Москве. "Мягкая реакция будет истолкована Путиным как слабость и только подстегнет его экспансионистские желания", - подчеркивает бывший представитель ФРГ при ООН в интервью.

США заняты внутренней политикой

При этом президент США Джо Байден в силу необходимости решать в первую очередь внутренние американские проблемы может уделять внешней политике лишь ограниченное внимание, поэтому Германия и Европа должны выступать на международной арене более активно, полагает Кристоф Хойсген.

Ранее, в начале декабря, сообщалось, что после 14-летнего срока на посту главы Мюнхенской конференции по безопасности его покинет Вольфганг Ишингер, которого заменит 66-летний Хойсген.