Немецкий Rheinmetall готов производить для Украины 600 тысяч снарядов в год

Германский производитель вооружений Rheinmetall готов производить для Украины 600 тыс. снарядов в год, заявил газете Handelsblatt глава концерна Армин Паппергер.

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Он рассказал об этом после того, как на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе (земля Нижняя Саксония) побывал еврокомиссар по промышленности Тьерри Бретон, уточняет газета.

Издание напоминает, что ЕС пообещал за год поставить Украине миллион артиллерийских снарядов. Бретон заявил, что эту задачу необходимо решать быстро, поскольку интенсивные бои продолжаются, и у украинской армии могут закончиться боеприпасы.

Как сказано в публикации, европейским странам непросто нарастить производство снарядов, поскольку после окончания холодной войны оружейные компании сократили соответствующие мощности.

Для восстановления производства ЕС выделит 500 млн евро, а еще 500 млн дадут отдельные страны Евросоюза. Позже планируется потратить на производство боеприпасов еще 1 млрд евро.

В пятницу Еврокомиссия сообщила, что эта схема поставок Украине артиллерийских боеприпасов окончательно согласована.

На официальном сайте ЕС сказано, что средства будут направлены на производство 155-миллметровых снарядов и, в случае необходимости, ракет.