Немецкий спецназ KSK расформируют? В элиту бундесвера попали неонацисты

Скандал в армии ФРГ: войска специального назначения и военная контрразведка попали под влияние правых экстремистов. Министр обороны начинает радикальную реформу в отборных частях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Через четыре месяца в армии Германии, бундесвере, больше не будет, возможно, войск специального назначения под названием Kommando Spezialkräfte (KSK): им грозит расформирование. При этом одна рота немецкого спецназа будет распущена немедленно. К тому же все это элитное подразделение прекратит участие в маневрах и международных миссиях, а задачу обучения его личного состава возложат на другую армейскую часть. Серьезная проверка с возможными оргвыводами ждет и военную контрразведку ФРГ (MAD).

Министр обороны ФРГ отреагировала жестко

Таковы последствия разразившегося в Германии громкого военно-политического скандала. Произошло ровно то, чего всегда опасалась демократическая общественность ФРГ, хорошо усвоившая уроки немецкой истории: вооруженные силы страны попали, по меньшей мере частично, под влияние правых экстремистов и неонацистов. Отсюда и жесткая реакция министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая уже предупреждала об опасности правого радикализма в бундесвере.

29 июня она приехала в расположение KSK и предъявила ультиматум личному составу спецназа: либо военнослужащие остаются частью проблемы — либо становятся частью ее решения. Конкретно это означает, что они получили испытательный срок до 31 октября, чтобы доказать способность к "самоочищению" своих рядов. Если это не даст желаемого результата, данное подразделение будет полностью расформировано.

30 июня министерство обороны письменно проинформировало бундестаг о намеченной реформе. Она была разработана на основе 55-страничного доклада, представленного Аннегрет Крамп-Карренбауэр созданной по ее распоряжению 29 мая рабочей группой. 1 июля министр обороны приехала на заседание парламентского комитета по обороне.

Бундесвер — парламентская армия

Дело в том, что в ФРГ — парламентская армия, это отличает бундесвер от президентских армий во многих других странах, где главнокомандующим, отдающим приказы о применении войск, является глава государства. А в ФРГ, и это связано с историческим опытом страны, использование вооруженных сил за пределами территории блока НАТО возможно только с разрешения парламента.

Соответственно, многие вопросы, связанные с оборонной политикой, министр обороны обязан согласовывать с депутатами, которые, в свою очередь, вправе требовать подробной информации о положении дел в армии.

1 июля после встречи с депутатами Аннегрет Крамп-Карренбауэр дала пресс-конференцию, на которой рассказала, какие экстренные меры будут приняты в отношении KSK и почему они оказались необходимы. При этом она подчеркнула, что подавляющая часть бойцов подразделения верна конституционному строю ФРГ. В то же время она отметила, что в спецназе возникла своего рода элитарность, оторванность от других частей бундесвера, что способствовало распространению радикальных настроений.

Праворадикальные солдаты спецназа со связями в контрразведке MAD

Спусковым крючком нынешних событий стал обыск, проведенный полицией в мае в восточногерманской земле Саксония на земельном участке военнослужащего KSK. Там был обнаружен тайный склад оружия и боеприпасов. Именно после этого министр обороны и создала рабочую группу, призванную досконально разобраться во всех обстоятельствах этого чрезвычайного происшествия. Тем более, что тревожные сигналы, связанные с личным составом спецназа, множились с апреля 2017 года.

Тогда солдаты 2-й роты KSK устроили проводы одному из своих командиров и в ходе этой вечеринки, по некоторым свидетельствам, слушали музыку праворадикальных рок-групп, поднимали руки в нацистском приветствии (зиговали) и развлекались тем, что бросали друг в друга отрубленные свиные головы. Именно эта рота и будет теперь безоговорочно расформирована.

В январе 2020 года военная контрразведка MAD сообщила, что 20 военнослужащих KSK подозреваются в праворадикальных взглядах. В сравнении с общей численностью подразделения это в пять раз больше, чем в среднем в бундесвере. Позднее тень пала и на саму MAD: возникли обоснованные подозрения, что ее сотрудники информировали солдат спецназа о ходе расследований.

И уже совсем тревожно стало после того, как выяснилось: бундесвер в данный момент не может объяснить, куда делись из его арсеналов в общей сложности 85 тысяч патронов и 62 килограмма взрывчатки. Поэтому теперь в войсках пройдет инвентаризация всего имущества. Предстоит выяснить, связано ли это с халатностью или со злым умыслом.

Войска специального назначения: для чего они нужны Германии?

При всем этом Аннегрет Крамп-Карренбауэр не оставляет ни малейших сомнений в том, что Германии необходимы войска специального назначения, а потому возможное полное расформирование конкретного подразделения KSK вовсе не означает принципиального отказа от такого рода высокопрофессиональных частей. Они, напоминает министр обороны, нужны, в частности, для освобождения немецких граждан, попавших в заложники в зонах военных действий.

Собственно, именно с этой целью спецназ KSK и был создан в 1996 году, причем ключевую роль при этом сыграла как раз медиакомпания DW. В ходе гражданской войны в Руанде, которая переросла в 1994 году в геноцид одной из групп местного населения, в смертельной опасности оказались граждане Германии, сотрудники радиостанции Deutsche Welle ("Немецкая волна"), работавшие в городе Кигали на ретрансляционной станции. По просьбе правительства ФРГ их вывезли из этой африканской страны бельгийские десантники, поскольку немецких частей, обученных для выполнения подобных задач, тогда еще просто не существовало.

Правда, освобождать заложников созданному под впечатлением этих событий армейскому спецназу KSK, согласно сообщениям СМИ, так и не пришлось — в отличие от полицейского спецназа GSG-9. Однако бойцы войск особого назначения неоднократно участвовали в операциях в Афганистане и в обучении местных кадров, к примеру, в Иордании.