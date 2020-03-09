Немецкий суд отказался выдать Польше подозреваемого из-за сомнений в независимости польского суда

Высший земельный суд Карлсруе, Германия, отказался выдать подозреваемого Польше из-за “глубоких сомнений в будущей независимости польской судебной системы”, передает Euronews. Это первый такой случай в Германии.

Немецкая сеть новостных редакций (RND) получила копию решения суда. Согласно информации в распоряжении RND, Высший региональный суд считает, что власть закона в Польше находится под угрозой.

В Немецкой ассоциации судей сообщили, что это первый такой случай в Германии.

Суд решил, что необходимо отменить ордер на экстрадицию мужчины, арестованного 4 декабря 2019 года, так как выдача человека для уголовного преследование может оказаться недопустимой, учитывая “судебную реформу” в Польше. Суд постановил отпустить подозреваемого и сообщил, что ему необходимо больше информации от польских правоохранительных органов.

Польша хотела начать уголовное преследование мужчины из-за возможного мошенничества. Ему грозят восемь лет тюрьмы. Он отрицает обвинения и считает, что два влиятельных жителя Польши подкупили свидетелей, чтобы те дали ложные показания, а также нанесли ему физический вред.