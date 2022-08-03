Вызвавший резкую реакцию Китая визит спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань продлился 19 часов. Нэнси Пелоси встретилась с главой администрации Тайваня и представителями местного парламента.

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в среду, 3 августа, покинула Тайвань после однодневного визита. Самолет Пелоси вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в 18:00 по местному времени (13:00 по рижскому) и направился в Южную Корею. В общей сложности визит продлился 19 часов.

На остров политик прилетела накануне вечером в рамках своего турне по странам Азии. Во время визита она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и посетила местный парламент. Пелоси стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим Тайвань.

Our delegation had the distinct privilege of meeting with the President of Taiwan @Iingwen today. We discussed how America & Taiwan can deepen our economic ties, further strengthen our security partnership & defend our shared democratic values. pic.twitter.com/VL509UYK4x — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

Своим визитом Пелоси рассчитывала "дать понять, что США не откажутся от своих обязательств перед Тайванем", сказала она во время встречи с Инвэнь. "Прямо сейчас в мире идет борьба между автократией и демократией", — заявила Пелоси на пресс-конференции, добавив, что одна из целей поездки — "показать миру успех народа Тайваня, мужество изменить свою страну, стать более демократичной".

Визит Пелоси вызвал резкую критику Пекина

Власти Китая, считающие Тайвань своей территорией, выступили с резкой критикой еще до посещения Пелоси острова. Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег Соединенные Штаты от "игры с огнем" в отношении позиции Вашингтона по Тайваню.

В знак протеста МИД КНР вызвал посла США в Пекине Николаса Бернса. Кроме того, Китай частично приостановил торговлю с островом и объявил о проведении военных учений в Тайваньском проливе. США официально не признают независимость Тайваня, но выступают против угроз Китая силой присоединить остров.

В Белом доме ожидают, что конфликт с Китаем после отлета Пелоси не сойдет на нет. "Китай готов предпринять дальнейшие шаги, и мы ожидаем, что они продолжат реагировать в долгосрочной перспективе", — заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Белый дом был против поездки Пелоси

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед визитом Пелоси подчеркнул, что Конгресс — это независимая от Белого дома, равноправная ветвь власти, поэтому решение о поездке — "полностью за спикером".

В Белом доме выступали против поездки из-за опасений, что она обострит отношения с Китаем, сообщали американские СМИ со ссылкой на источники. "Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", — ответил Байден на вопрос журналистов о поездке Пелоси. Этот визит не свидетельствует об изменениях политики Вашингтона по отношению к статусу Тайваня, подчеркнул Джон Кирби.

"Наш визит является одной из нескольких делегаций Конгресса на Тайване, и он никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов", — заявила Пелоси.