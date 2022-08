Вызвавший резкую реакцию Китая визит спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань продлился 19 часов. Нэнси Пелоси встретилась с главой администрации Тайваня и представителями местного парламента.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в среду, 3 августа, покинула Тайвань после однодневного визита. Самолет Пелоси вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в 18:00 по местному времени (13:00 по рижскому) и направился в Южную Корею. В общей сложности визит продлился 19 часов.

На остров политик прилетела накануне вечером в рамках своего турне по странам Азии. Во время визита она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и посетила местный парламент. Пелоси стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим Тайвань.

Our delegation had the distinct privilege of meeting with the President of Taiwan @Iingwen today.

We discussed how America & Taiwan can deepen our economic ties, further strengthen our security partnership & defend our shared democratic values. pic.twitter.com/VL509UYK4x