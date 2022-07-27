Нэнси Пелоси собралась посетить Тайвань. Почему это вызывает ярость Китая?

Власти Китая пришли в ярость на фоне слухов о возможном визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань и предупредили Вашингтон о серьезных последствиях в том случае, если поездка состоится. Почему визит влиятельного американского политика может стать геополитической проблемой?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пекин считает Тайвань территорией Китая, хотя формально не контролирует остров и его правительство. Если информация о том, что Пелоси приедет на Тайвань с визитом в августе подтвердится, то она станет самым высокопоставленным политиком США, посетившим остров с 1997 года.

МИД Китая сообщил, что визит Пелоси будет расцениваться как подрыв суверенитета Китая, и США понесут за это ответственность.

Госдепартамент США объявил, что никакой официальной информации о поездке Пелоси нет, а политика США в отношении Тайваня остается неизменной.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, Вашингтон поддерживает "прочные неофициальные отношения" с Тайванем и оказывает ему военно-техническую помощь.

При этом США не признают Тайвань независимым государством.

Зачем Пелоси ехать на Тайвань?

Всю свою 35-летнюю карьеру в Конгрессе Нэнси Пелоси активно критиковала Китай. Она осуждала нарушения прав человека, встречалась с китайскими диссидентами, посещала площадь Тяньаньмэнь, чтобы почтить память жертв расстрела протестующих в 1989 году.

Изначально Пелоси собиралась посетить Тайвань в апреле 2022 года, но визит был отложен после того, как у нее обнаружили коронавирус. Пелоси отказалась обсуждать детали поездки, которая, возможно, состоится в августе, но на прошлой неделе заявила, что "важно продемонстрировать поддержку Тайваню".

Власти Тайваня постоянно обвиняют Китай в военных провокациях в отношении острова. С началом войны в Украине ситуация еще больше обострилась, а ряд экспертов даже предположил, что ппредседатель КНР Си Цзиньпин возьмет пример с президента Владимира Путина и начнет "освободительную операцию" на острове для того, чтобы тот признал власть Китая.

Демократически избранное правительство Тайваня в ответ на претензии Китая заявляет, что только сами 23 млн жителей острова могут решать свое будущее, и они готовы защищаться в случае военного нападения.

Почему Китай выступает против визита и какими последствиями угрожает?

Пекин считает Тайвань своей территорией и неоднократно угрожал его аннексией в случае необходимости. Китайские официальные лица уже выражали гнев по поводу того, что они считают растущим дипломатическим взаимодействием между Тайбэем и Вашингтоном.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь предупредил, что страна примет жесткие и решительные меры, если Нэнси Пелоси приедет на Тайвань.

А представитель министерства обороны Китая даже не исключил военного ответа. Его вариантами могут стать создание бесполетной зоны над Тайванем и даже проведение полномасштабной десантной операции.

"Если американская сторона будет настаивать на своем, китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки и примут решительные меры, чтобы воспрепятствовать любому внешнему вмешательству и попыткам сепаратистов добиться независимости Тайваня", - заявил China Daily полковник Тан Кефэй.

Почему визит Пелоси выгоден Тайваню

Тайвань приветствует всех иностранных высокопоставленных лиц из США, Европы и Азии, используя их визиты как потенциальную гарантию защиты от Китая и противостояние его кампании дипломатической изоляции.

Тем не менее, Тайвань старается демонстрировать сдержанную реакцию на такие визиты, не желая вызывать эскалацию противостояния с Китаем, который остается важным экономическим партнером страны. К тому же, в материковом Китае проживают около миллиона тайваньцев.

Общественность Тайваня решительно отвергает требования Китая об объединении, но способность вооруженных сил острова защититься от возможной китайской агрессии без помощи США весьма сомнительна, поэтому властям острова необходимо укрепление отношений с Вашингтоном и возможность получать оружие.

Что говорит администрация США

"Военные думают, что сейчас это не является хорошей идеей. Однако я не знаю, каков статус этого [поездки Пелоси]", - заявил на прошлой неделе президент США Джо Байден.

Как объясняли в Пентагоне, слова про "не очень хорошую идею" означает, что военные информируют официальных лиц, принимающих решения в Вашингтоне, о возможных рисках, то есть о том, что может сделать Китай и как будут действовать США.

СМИ также сообщают, что администрация Байдена пытается отговорить спикера Палаты представителей от визита. При этом Белый дом назвал китайскую риторику в отношении этой поездки "явно бесполезной и ненужной".

"Может ли поездка Пелоси принести больше вреда, чем пользы?". Комментарий Руперта Уингфилда-Хейза, корреспондента Би-би-си в Тайбэе

Если вы - маленькое островное государство с небольшим количеством союзников, не признанное ООН и находящееся под угрозой вторжения со стороны гораздо более крупного и могущественного соседа, то визит третьего по влиятельности политика в США должен быть для вас приятным событием, верно?

Вот почему правительство Тайваня не собирается говорить спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси держаться подальше от острова.

Президент Тайваня Цай Инвэнь уже давно призывает к более высокому уровню взаимодействия с США. Но есть также опасения по поводу того, почему Пелоси приезжает именно сейчас, и не может ли ее поездка принести больше вреда, чем пользы.

За последний год президент Джо Байден трижды заявлял, что США вмешаются, чтобы поддержать Тайвань в случае китайского вторжения, но затем его сотрудники смягчали риторику, настаивая на том, что политика США не изменилась.

Когда просочилась информация о поездке Пелоси на Тайвань, президент Байден не поддержал ее, а вместо этого сказал: "Министерство обороны считает, что это не очень хорошая идея".

В Пекине это рассматривают как слабость, в Тайбэе - как замешательство. Но какова в реальности политика правительства США в отношении острова?

Нэнси Пелоси уже 82 года, и осенью она должна уйти на пенсию. Приезжает ли она на Тайвань с явным намерением оказать реальную поддержку, или это политический трюк? Все это очень неясно.