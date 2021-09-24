"Необходимо для безопасности". Ветеран "Талибана" сообщил о возобновлении казней и отсечения рук

В Афганистане возобновят казни и отсечения рук, но, возможно, это не будет происходить публично. Об этом в интервью Associated Press (AP) рассказал один из основателей радикального исламистского движения "Талибан" мулла Нуруддин Тураби, пишет The Guardian.

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В беседе с AP Тураби предостерег мировую общественность от вмешательства во внутренние дела Афганистана, который сейчас находится под властью талибов.

"Все критиковали нас за казни на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не будет нам указывать на то, какими должны быть наши законы. Мы будем исповедовать Ислам и создадим законы, основываясь на Коране", — заявил Тураби.

Во время первого периода правления "Талибана" Тураби был министром юстиции и главой так называемого министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока.

Тогда мир осудил применяемые талибами наказания, которые можно было наблюдать на спортивном стадионе Кабула и на территории мечети Идгах. Обычно на публичные казни приходили сотни афганских мужчин.

Смертную казнь обычно с помощью одного выстрела в голову исполняла семья жертвы, у родственников была возможность принять "кровные деньги" и позволить преступнику остаться в живых. Для воров наказанием было отсечение руки, а те, кого уличили в ограблении на шоссе, лишались ноги и руки.

Судебные процессы очень редко были публичными, кроме того судебная власть делала решение в пользу исламских клириков — их знание закона ограничивалось религиозными предписаниями.

По словам Тураби, судьи, в том числе и женщины, будут выносить приговор, но основой афганского законодательства всегда будет Коран. Он также заявил, что снова будут применяться наказания прошлых лет.

"Отсечение рук необходимо для безопасности", — подчеркнул Тураби, добавив, что на данный момент талибы решают, проводить ли наказания публично.

На данный момент Тураби является ответственным за тюремную систему. Он также входит в список тех лидеров "Талибана", в отношении которых действуют санкции ООН.