Неожиданная революция в Бишкеке. Что происходит в Кыргызстане и почему там снова меняется власть

Оппозиция в Кыргызстане утверждает, что взяла власть после штурма зданий администрации президента, парламента и силовых органов, однако президент Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке государственного переворота. Кто именно контролирует ситуацию в стране, неясно. Мы рассказываем, что сейчас происходит в Кыргызстане, как вышло, что массовые протесты против результатов парламентских выборов привели к новой революции, и почему победа оппозиции стала неожиданностью даже для ее сторонников.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Бишкек, только что переживший третью революцию за 15 лет, выглядит угрюмым и растерянным. Осенний дождь смыл запах слезоточивого газа и дым светошумовых гранат, которые милиция ночью применяла в центре города, но все заведения в центре города не работают.

Витрины магазинов и торговых центров закрыты железными шторами. Хозяевам этих бизнесов хорошо знакомы последствия переворотов: дважды им приходилось начинать практически с нуля после мародерства, которое последовало за революциями 2005 и 2010 года. Некоторые обанкротились и больше не смогли восстановиться. В этот раз массового разграбления магазинов пока нет, но дружинники стоят наготове у входов в большие торговые центры.

Похоже, даже сами демонстранты не ожидали такого поворота событий. Митинг, на котором сторонники оппозиции протестовали против результатов парламентских выборов, быстро перерос в столкновения с милицией. Уже ночью участники акции взяли штурмом Белый дом, где обычно работает президент и его администрация, а также парламент страны. Во вторник демонстранты вошли в здания Государственного комитета национальной безопасности и государственного телевидения.

Согласно официальным данным, которые обнародовал Центризбирком, семипроцентный барьер на выборах в парламент преодолели четыре партии, три из них, как говорят местные политологи, тесно связаны с действующей политической элитой. Ни одна из известных оппозиционных сил в парламент не попала, и 12 других партий, принимавших участие в выборах, отказались признать результаты подсчета голосов. Во вторник ЦИК отменил свои предыдущие выводы и пообещал назначить повторное голосование.

"Вчера тут была война. Менты нас не жалели, но и мы не отступали и мы победили, — воодушевленно говорит Болот — один из митингующих. — Главное, чтобы теперь это все было не зря и они оправдали надежды народа".

Кто "они" — Болот не уточняет. Явных и очевидных лидеров у вчерашнего протестного движения не было. Люди наступали хаотично и их действия напоминали морской прибой: часть собравшихся периодически отходила к главной площади страны Ала-Тоо, а часть наступала к Белому Дому.

У кого сейчас власть в Кыргызстане?

Точный ответ на этот вопрос дать сложно. Президент страны Сооронбай Жээнбеков по-прежнему на посту, однако неясно, выполняют ли его распоряжения силовые органы и правительство.

Демонстранты взяли штурмом правительственные здания и освободили из тюрьмы несколько политиков, ранее обвиненных в коррупционных преступлениях.

В числе освобожденных — бывший депутат Садыр Жапаров, которого во вторник парламент назначил премьер-министром, а также экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Действующий парламент также назначил спикером одного из лидеров оппозиции Мыктыбека Абдылдаева.

Центральная избирательная комиссия отменила результаты парламентских выборов и намерена назначить повторное голосование в течение двух недель.

Министр внутренних дел Кыргызстана на работу не пришел. В его кабинете работает представитель оппозиции.

Не исключено, что под давлением протестующих депутаты также объявят импичмент президенту, после чего страну может возглавить спикер парламента.

Вечером в понедельник милиция теснила демонстрантов при помощи резиновых пуль, гранат и слезоточивого газа, ночью участники акций протеста ломали брусчатку на тротуарах и использовали камни как боеприпасы. Во время беспорядков пострадали почти 600 человек, 15 из которых сейчас в реанимации. Один человек погиб.

О спонтанности этих событий говорит и посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов, с которым Русская служба Би-би-си говорила в ночь с понедельника на вторник, сразу после штурма Белого дома.

"Это уникальное событие! Когда я увидел молодых, очень лояльных президенту политических лидеров, которые могли просто отмолчаться… У них не было больших шансов прохождения в парламент. Но даже они вышли, стали протестовать, ярко и резко выступать, — сказал Байсалов. — А когда на этот митинг стали выходить деятели культуры, знаменитости, поп-звезды, у нас есть барды, акыны, поэты… Я подумал — это уже революция. Это было сразу подхвачено всем народом — культурными деятелями, элитой, общественным мнением. Сразу [вспыхнуло], как сухой хворост".

"Поле неясности"

Сейчас на улицах Бишкека от ночных столкновений почти нет следов, с утра столицу убирали волонтеры и дружинники. Но демонстранты не спешат расходиться. Даже в дождь они собираются, чтобы понять, что будет дальше.

Однако что последует за эйфорией вокруг штурма Белого дома, пока совершенно неясно: ни самим демонстрантам, ни политологам.

"Из-за того, что никто из лидеров оппозиции вчера не взял ответственности за толпу и за уличную политику, у нас появилось политическое поле неясности, кто в этой стране теперь имеет власть. Поэтому сейчас все источники власти — предмет большого торга", — считает доктор политических наук Асель Доолоткельдиева.

В оппозиционных силах, по мнению политолога, сейчас создались три группы влияния: сторонники экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и других освобожденных заключенных, приверженцы традиционных оппозиционных сил и новое молодежное движение, призывающее "стариков", то есть бывалых политиков, уйти и уступить молодежи.

"К сожалению, у третьего движения совсем слабая координация, и мы видим, как и при предыдущих переворотах, что опытные политики уже за ширмами начали дележку портфелей, — говорит Доолоткельдиева. — Такое явление может привести к исторической ошибке, которая и привела нас к третьему перевороту".

Против такого дележа выступают представители молодежного движения "Баштан Башта", которое во вторник собрало митинг в центре Бишкека, чтобы потребовать люстрации, то есть отстранения от власти всех старых политиков.

"Мы требуем от политических партий воздержаться от попыток узурпации власти путем установления ими "кураторства" над государственными органами, — сказано в заявлении движения "Баштан Башта". — Это является опаснейшей формой узурпации власти, что может привести к коррупции, переделу собственности, политическому давлению и борьбе с оппонентами".

Как менялась власть в Кыргызстане

2005 год — Тюльпановая революция. Массовые протесты против официальных результатов парламентских выборов, в результате которых был отстранен от власти президент Аскар Акаев, возглавлявший страну около 15 лет. Лидером Кыргызстана стал Курманбек Бакиев.

2010 год — революция против президента Бакиева. Массовые акции протеста в Бишкеке и других городах страны, участники которых обвиняли президента в авторитаризме и были недовольны тяжелой экономической ситуацией в стране. После прихода к власти временного правительства в стране состоялся референдум, на котором утвердили новую конституцию: Кыргызстан стал частично парламентской республикой, президента избирают на 6 лет, а один и тот же человек не может быть лидером государства более одного срока. Переходным президентом стала Роза Отунбаева.

2011 год — президентом стал Алмазбек Атамбаев. Занимавший должность премьер-министра Атамбаев победил на президентских выборах. Атамбаева обвиняли в репрессиях политических оппонентов и использовании административного ресурса на президентских выборах 2017 года.

2017 год — президентом избран Сооронбай Жээнбеков. Через два года после его прихода к власти Атамбаева лишили неприкосновенности и обвинили в коррупции. Летом 2020 года экс-президент был приговорен к 11 годам тюремного заключения.

Запрос на новые лица

К "новой волне" киргизских политиков относится также партия "Реформа", к которой присоединились многие гражданские активисты и волонтеры, практически взявшие на себя функции государства во время вспышки Covid-19.

Ее сторонники говорят, что и во время борьбы с коронавирусом, и в ходе протестов в понедельник на передовой оказалась молодежь, которой теперь может и не достаться право голоса при формировании нового парламента.

"Ночью, когда митингующие задыхались и голыми руками брали продажную власть, не было никаких полит-динозавров", — написала в "Фейсбуке" антрополог и гражданская активистка Алтын Капалова. Она недовольна составом координационного совета, который сформировали оппозиционные партии, и выступает за полную смену политической элиты страны: "Состав координационного совета 100% мужчины. Те, кто хотят власть…. Политические кощеи бессмертные, ждете, пока иглу вашу найдем? Вперед, женщины!".

На митинге, который продолжается на площади Ала-Тоо, расслышать выступающих с трибуны довольно сложно. Часто их перебивают из толпы возгласами одобрения или несогласия со сказанным.

Когда один из лидеров оппозиции экс-депутат Садыр Жапаров просит людей разойтись, даже его сторонники выглядят растерянно. "Куда мы пойдем, такие странные, скажите, кто придет к власти! Скажите, что все изменится, а то — зачем все это?" — сокрушается 45-летний Медер, ночью приехавший на митинг в Бишкек из города Каракол.

Медеру, как и большинству других демонстрантов, еду и напитки приносят волонтеры. В понедельник жители центра столицы не только кормили и поили участников акций протеста, но и выносили им молоко, чтобы промывать глаза после применения слезоточивого газа.

Сегодня при помощи краудфандинга в соцсетях жители страны и политики собирают средства для обеспечения протестующих продуктами. "Мы сейчас уже кормим людей, которые приехали из регионов поддержать, у нас есть уже дружинники, — обратилась к кыргызстанцам предпринимательница и кандидат в депутаты от оппозиционной партии "Бир бол" Айжан Чыныбаева. — Пожалуйста, присоединяйтесь к нам — и давайте мы спасем нашу страну от этого беспредела! Не допустим людей, которые уже были у власти. Мы не хотим повторения этих двух революций, мы хотим, чтобы Кыргызстан процветал и пришли вот такие люди, которые на самом деле переживают за народ и идут с чистым сердцем".

"Западня переворотов"

Источником недовольства многих людей стал тяжелейший экономический кризис, который Кыргызстан переживает из-за пандемии Covid-19. В результате сокращения налоговых поступлений во время затяжного карантина бюджет потерял пятую часть доходов. В стране зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от коронавируса на душу населения в мире, больницы были переполнены, не хватало лекарств и медиков.

При этом еще в 2019 году, согласно официальным данным, пятая часть населения жила за чертой бедности, то есть доход около 1,3 млн кыргызстанцев составлял менее чем полтора доллара в день. А почти миллион граждан страны живут и работают в России, поскольку не могут найти достойной работы дома.

"Каждый лидер мнит себя президентом. Одумайтесь! Сейчас главой государства должен стать человек, способный вывести страну из кризиса и спасти народ от голода и холода! — говорит гражданская активистка Раушан Айткулова. — Будьте хоть немного ответственны за судьбы людей! Соразмерьте свои силы, республика переживает тяжелейший период. Иначе через пару месяцев уже вас вздернут на колесе истории!".

Об опасности постоянных переворотов на фоне тяжелой экономической ситуации говорит и Даниэль Кадырбеков, политолог и кандидат политических наук японского университета Кобе.

"На английском есть понятие "coup trap" (англ. "западня переворотов" — ред.), чаще всего его применяют к африканским странам, где население живет в чрезвычайной бедности, — объясняет Кадырбеков. — Из-за тяжелой политической ситуации там часто происходят перевороты, но они тормозят экономический прогресс и развитие страны в целом. Это приводит к увеличению бедности, цикл запускается заново — и ставит под угрозу государственность".

При участии Григора Атанесяна.