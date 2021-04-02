"Непозволительно медленно". ВОЗ раскритиковала скорость вакцинации в Европе
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Вакцинация в Европе идет непозволительно медленными темпами, и ситуация в регионе сейчас намного хуже, чем была в последние месяцы.

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Число заражений коронавирусом растет, и если европейские страны не приложат усилий к тому, чтобы быстрее вакцинировать как можно больше человек, им придется заплатить за это новыми локдаунами, предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Что именно сказали в ВОЗ?

"Вакцины — наш единственный способ выбраться из этой пандемии. Однако в Европе вакцинация идет крайне медленно, и это продлевает пандемию для всех", — заявил директор ВОЗ по Европе Ханс Клюг. Он настаивает на том, чтобы страны наращивали производство вакцин и использовали все имеющиеся в их распоряжении дозы, иначе карантин и локдауны в Европе продлятся еще долго.

В большинстве стран Европейского региона ВОЗ, который включает в себя более 50 государств и простирается от Гренландии до Дальнего Востока России, идет рост заражений коронавирусом. По данным ВОЗ, за последнюю неделю было зарегистрировано 1,6 млн новых случаев заболевания и около 24 тысячи смертей.

В регионе живет более 900 миллионов человек, и только 10% из них получили первую дозу вакцины. Общее число смертей от коронавируса в регионе приближается к миллиону, общее число заболевших превысило 45 миллионов. В 27 странах из 50 действуют локдауны разной степени строгости.

Почему Европа так медленно вакцинирует население?

Только 16% населения ЕС получили дозу вакцины. Сначала Евросоюз не спешил заключать договор с производителем вакцины AstraZeneca, что привело к задержке поставок. Сделки с Pfizer-BioNTech и Moderna сопряжены с нехваткой производственных мощностей и отсрочками в поставках.

Регулирующие органы ЕС также не спешили разрешать использование вакцин.

Некоторые европейские страны приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбах, которые образовались у небольшого числа вакцинированных. Другие ограничили вакцинацию пожилых людей прививкой от AstraZeneca из-за того, что компания не предоставила подробной информации, насколько эта вакцина безопасна для старшего поколения.

Все это привело к снижению доверия в обществе к вакцине AstraZeneca. По данным компании YouGov, сейчас только треть немцев и менее четверти французских респондентов считают ее безопасной. Однако ВОЗ и Европейское агентство по лекарственным средствам заявляют, что преимущества этой или других вакцин перевешивают любые риски, с которыми можно столкнуться, заразившись коронавирусом.

Вакцинация в странах, не входящих в ЕС, также идет медленно. В России, например, где есть собственная вакцина "Спутник V", а провакцинироваться можно буквально на каждом углу, в том числе и в торговых центрах, привито менее 5% населения. На Украине, которая закупила полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Индии, 60% населения не хотят вакцинироваться, выяснил Киевский международный институт социологии.

Что еще происходит в Европе?

  • Во Франции в субботу 3 апреля начинается третий национальный локдаун, с закрытием школ и запретом отъезжать от дома дальше чем на 10 километров. Локаун продлится четыре недели.
  • В Германии около 35 тыс. врачей будут проводить вакцинацию в частных клиниках после Пасхи. Для этой кампании заказали 1,4 миллиона доз. При этом только 25% немцев верят в то, что государство сможет провести масштабную вакцинацию.
  • В Нидерландах готовятся к "Евровидению", которое состоится в мае на арене Роттердама Ahoy. На репетиции и три главных концерта будут допущены 3500 зрителей.
  • В Бельгии растет число заражений, но решением суда первой инстанции в Брюсселе все коронавирусные ограничения должны быть отменены в течение 30 дней, так как суд не нашел достаточных правовых оснований для их введения. Иск о незаконности ограничений подали юристы организации Лига прав человека. Министр внутренних дел страны уже обжаловала решение.
  • В столице Австрии, Вене, и двух других провинциях на востоке ввели пасхальный карантин, чтобы снизить нагрузку на больницы. Австрийцам сказали оставаться дома и выходить только за продуктами, для занятий спортом и на работу.
  • В Великобритании говорят о необходимости вакцинных паспортов для тех, кто собирается путешествовать за границу. Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон расскажет подробности о возможности введения таких документов для поездок в отпуск в понедельник, 5 апреля.
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