Нескольким белорусским сотрудникам Wargaming в Литве неожиданно аннулировали ВНЖ

Сотрудникам литовского офиса разрабатывающей компьютерные игры компании Wargaming (где работает много людей из бывшего минского офиса компании) пришло письмо от руководства. В нем администрация предупредила, что Литва может аннулировать виды на жительство тем, кто служил в белорусской армии по контракту. В письме шла речь как минимум о двух сотрудниках, которых уже лишили ВНЖ, пишет Delfi.lt со ссылко на "Зеркало".

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"В письме говорится, что Литва аннулирует виды на жительство, которые получили белорусы, ранее служившие по контракту в Вооруженных силах РБ. Речь о прапорщиках и офицерах. Причем аннулируют безо всякого предупреждения — просто ставят перед фактом", — рассказал "Зеркалу" источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию подтвердил и действующий сотрудник компании.

Как правило, высококвалифицированные специалисты, которые получают более 1,5 средней зарплаты в Литве (в первом квартале 2023 года средняя зарплата составила 1192 евро на руки. — Прим. ред.), могут претендовать на Blue card. Это специальный вид на жительство в ЕС сроком на три года. Решение о его выдаче страна ЕС принимает самостоятельно. Был у двух сотрудников Wargaming Blue card или "обычный" ВНЖ, неизвестно.

В Wargaming в Литве работают 986 человек. Чистая прибыль литовской компании по итогам 2022 года составила более 2,2 миллиона евро, она входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Литвы в сфере IT.

Не так давно в Департаменте миграции Литвы сообщили, сколько белорусов с начала года получили отказ в выдаче ВНЖ страны. На конец мая их было 309 — намного больше, чем за весь 2022 год. Им было отказано по причине угрозы безопасности — например, люди могли указать в анкете, что поддерживают Россию в войне.